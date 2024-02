"Pareciera que mendigamos, pero son recursos de Santa Fe"

colectivo urbano.jpg Servicio de colectivos en la ciudad de Santa Fe. Jose Busiemi

Pero hay más datos: si las transferencias del Fondo Compensador continuaran, Santa Fe aún pierde $2.010 millones. Con la medida de Nación de eliminar el Fondo Compensador del interior esa diferencia se amplía a $3.410 millones. Más plata que aporta Santa Fe y no vuelve.

Para ser claros: de ese Fondo, Nación coparticipaba a Santa Fe el 48%, el 52% quedaba en Nación. Ahora, queda en Nación el 87%.

La provincia tiene empresas que hoy no cuentan con el sistema Sube y no hay respuesta de Nación. Por ejemplo, hay tres empresas que gestionaron el sistema para cinco líneas y siguen esperando. Esto quiere decir que hay santafesinos que si lo quisieran, tampoco recibirían el 55% de subsidio por demoras ajenas a la provincia.

"Llamamos a la reflexión al Estado Nacional, a no tomar medidas intempestivas y sin planificar. Acá no se perjudica a un gobernador, el golpe lo sienten los santafesinos. Necesitamos certidumbre y no que todos los días cambien las reglas de juego. Argentina votó un cambio, no seguir como hasta ahora, con las practicas que nos trajeron hasta acá”, escribió Puccini en las redes sociales.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FGustavoPuccini%2Fstatus%2F1757004215715528982&partner=&hide_thread=false Somos la Invencible provincia de Santa Fe, vamos a poner lo mejor de nosotros para salir adelante. La decisión del Gobierno Nacional de eliminar los subsidios al transporte del interior y sostener los del AMBA, es una vez más un modelo que beneficia a los mismos de siempre.… pic.twitter.com/iavquqsnoA — Gustavo Puccini (@GustavoPuccini) February 12, 2024

“En todo este griterío pareciera que mendigamos, pero son recursos santafesinos”, resumió el ministro en conversación con la emisora. “Estamos en el camino del diálogo para encontrar soluciones al problema, pero nos preocupa mucho porque esto pega en el bolsillo de la gente”, señaló.

Consultado acerca de la acusación de Milei contra los gobernadores que se opusieron en alguna medida a la ley ómnibus, advirtió: “No somos traidores. El primer mandato que tenemos es defender a Santa Fe. Estábamos a disposición para que el país salga adelante, pero había medidas que atentaban contra la producción de Santa Fe. No podíamos apoyar las retenciones al campo y a la industria era una carta de defunción de las exportaciones”, explicó y remarcó: “No vamos a dejar de pedir explicaciones”.

Luego, confirmó el aporte provincial al transporte: “Pese a que el gobierno no lo quiere mandar más, lo vamos a seguir aportando para que no salga del bolsillo de la gente”, dijo y resaltó: “Tenemos el compromiso de garantizar el boleto estudiantil gratuito, la Provincia va a seguir haciendo su esfuerzo con las arcas, hasta lo que se pueda”.

Por último, aseguró que desde el propio gobierno se ha instrumentado una política de austeridad: “El gobernador Pullaro achicó ministerios y secretarias, lo mismo se indica para los funcionarios. Es momento que el Estado sea eficiente y, sobre todo, en el manejo de los recursos”.