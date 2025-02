Paritaria central: ATE aceptó en disconformidad la propuesta salarial del Gobierno de un aumento del 5% trimestral

La aceptación en disconformidad fue la moción más votada con un 53% del total. "La disconformidad es porque el salario no alcanza", expresaron.

De esto se hizo eco el secretario general de ATE, Adolfo Avallone, quien en diálogo con la prensa manifestó: "Lo que observamos en todas las consultas que hemos hecho, más de 10.000 en la provincia, es que hay un alto grado de disconformidad. Teniendo en cuenta de la manera en la que trabaja el Gobierno, no solo con los trabajadores de la administración central sino también con otros sindicatos, la propuesta fue aceptada en disconformidad".

Aceptación en disconfirmidad de ATE

Consultado a qué obedece la disconformidad expresada junto con la aceptación, Avallone puntualizó que "es conforme a la situación económica, al salario que no alcanza". Y agregó: "Los trabajadores perdimos hasta un 18% de poder adquisitivo y las políticas que lleva adelante el Gobierno provincial respecto a los salarios no permiten esa recuperación. Si bien con estas políticas fueron favorecidos los sectores de menores ingresos, el salario igualmente no alcanza".