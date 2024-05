Paritaria docente: el Gobierno ofreció un aumento del 18% y los gremios votan este miércoles su aceptación o rechazo

Amsafé y Sadop tendrán asambleas este miércoles para definir la aceptación o no de la propuesta. Ratificaron la adhesión al paro nacional del próximo jueves.

Alonso, de Amsafé, categórico sobre el descuento de días de paro: "El Gobierno no tiene legitimidad para esto"

Como a todas las propuestas, los gremios docentes deben considerar las mismas en asambleas. La asamblea provincial de Amsafé será el miércoles a las 18 horas, donde los docentes públicos presentarán las mociones por la positiva o la negativa de la propuesta salarial. En el mismo día y horario será la asamblea de delegados de Sadop.

rodrigo alonso amsafe paritaria.jpg Secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso, junto con el secretario general de Sadop, Pedro Bayúgar.

Postura de Amsafé y Sadop

En diálogo con la prensa al finalizar la reunión, el secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso, expuso: "En primer lugar hemos rechazado cualquier intento de descuento de los días de paro. Somos categóricos: el Gobierno de la provincia incumplió un acta paritaria que es el acta de 2023, por lo que hay sobrados motivos para llevar adelante una medida de fuerza y el Gobierno no tiene la legitimidad para descontarnos los días de paro. No es un asunto terminado".

Además, Alonso se refirió al bonus por asistir a las escuelas de parte de los docentes que implementó en el último tiempo el Gobierno provincial: "Manifestamos nuestro rechazo al premio por asistencia perfecta, que no es ni más ni menos que el presentismo".

El referente de Amsafé manifestó sobre lo que se resolverá en la asamblea: "Creo que la discusión excede a la propuesta, con una característica de las asambleas tanto de Amsafé como de Sadop. Los análisis que tenemos que hacer no son si la propuesta es buena o mala, sino analizar la propuesta dentro de un contexto en donde evaluamos cual es la fuerza sindical que tenemos, de qué manera fortalecemos la organización, de qué manera mantenemos un vínculo con la comunidad educativa, etc".

Adhesión al paro nacional

A su vez, los referentes gremiales de docentes de ambos gremios ratificaron la adhesión al paro nacional docente del jueves 23 de mayo acompañando la medida adoptada por Ctera y la CGT. Así se refirió sobre esto Pedo Bayúgar, secretario general de Sadop Santa Fe: "Somos parte de la decisión junto con todos los gremios nacionales de Ctera como de la CGT. Hemos decidido a nivel nacional este paro de 24 horas".

Alonso concluyó sobre esto: "Este paro nacional tiene que ver con el incumplimiento del Gobierno Nacional con respecto a no solo la no convocatoria a paritaria nacional, sino también al envío de fondos a las provincias. Reclamamos que se envíen fondos para todas las políticas educativas, para el incentivo docente, para Caja de Jubilaciones, etc".