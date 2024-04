Paritaria con estatales: no hubo oferta pero los gremios quieren acuerdos bimestrales

Los representantes de los gremios de UPCN y ATE se reunieron con el gobierno de la provincia para continuar con las discusiones de la paritaria de este 2024, y finalmente no hubo una oferta concreta por lo cual se verán otra vez la próxima semana. Los gremios estatales dejaron planteado la necesidad de realizar acuerdos bimestrales.

Sí afirmó que hay un conflicto en puerta con la obra social Iapos: "Hay tensión entre los prestadores clínicos y sanatorios con el organismo. Sobre todo, está agudizado en Rosario y la salud para la familia de los trabajadores es algo esencial y vamos a aprovechar para transmitir esa preocupación al gobierno”.

En tanto Marcelo Delfor, por ATE, agregó: "No se habló de porcentaje ni de propuesta concreta, sino de algunos criterios. Jorge anticipaba nuestro planteo de que sea bimestral, que la provincia haga el esfuerzo de encontrar una fórmula". Sobre esto último hizo referencia el titular de UPCN en la previa del encuentro: "Para no estar en esta inercia de reuniones y no tener una propuesta sólida que contemple abril y mayo, que contemplen la posibilidad de un acuerdo bimestral, cada dos meses, así ya tendríamos la posibilidad de ir a discutir en junio”.

Paritaria de Salud

Por otro lado, el Gobierno de la provincia se reunirá también este viernes con los gremios del sector de la salud (Amra y Siprus), en el marco de las paritarias. El encuentro será a las 16 en la sede del Ministerio de Trabajo.

“Cualquier propuesta de recomposición salarial ofrecida por el Ejecutivo provincial será puesta a votación de los afiliados”, indicaron desde la Asociación de Médicos de la República Argentina (Amra).

