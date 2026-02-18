Leo Madelón hace hincapié en la eficacia de Unión: "Hay que mover la red"

Leo Madelón se mostró conforme con la dinámica del equipo suplente en el predio de Unión , aunque reconoció que la falta de gol sigue siendo un desafío . “No lo tomamos para hacer fútbol, lo tomamos como partido”, remarcó, valorando el ritmo, la fricción y la competencia interna como herramientas de crecimiento.

“El resultado no lo miro. Miro que fue parejo, que jugaste contra un equipo duro”, explicó Madelón al analizar el amistoso, en el que los rivales cerraron líneas y obligaron a buscar variantes ofensivas. “Les tirás centros y te los sacan todos, porque están acostumbrados a la divisional. ¿Cómo lo rompés? Desde el fondo, con media distancia o con un cambio de ritmo”, detalló. El DT señaló que estas situaciones reflejan lo que el equipo encuentra en el torneo: “Cuando se paran atrás, no hay muchas. Y eso nos pasa. Hay que usarlo como ejemplo”.

La importancia del roce y la competencia interna

Madelón defendió el valor de los amistosos para quienes suman menos minutos. “Lo que te da el fútbol no te lo da ningún profe, ni el mejor del mundo. En el fútbol friccionás, te golpeás, te puteás, picás, rematás, saltás… no hay entrenamiento que tenga todos esos condimentos”. Sobre Lucas Menossi, a quien buscó anteriormente, fue claro: “Es un jugador que yo lo había querido traer hace mucho. Tiene buen manejo, pero viene atrasado en ritmo. Esto lo pone a tono”. En cuanto a cuestiones físicas, detalló: “Colazo tiene una rupturita chiquitita, nada grave, y Fassendini también tiene una micro ruptura, así que hay que ser precavidos”.

La falta de gol y la identidad de Unión

Consultado por la escasa producción ofensiva, cinco goles en cinco fechas y el empate 0-0 ante San Lorenzo, no esquivó el tema: “Hay que mover la red”, sintetizó. Y amplió: “La semana pasada hicimos quizás el mejor partido del proceso, no de este año, del proceso. Someter a un equipo no es fácil. Si ganábamos, era el equipo de la fecha. Como no ganamos, quedó en buen partido y nada más”.

Para Madelón, el equipo mantiene su modelo de juego: “Tenemos un modelo y los rivales nos conocen. El equipo genera mucho, tiene tenencia pero con sentido de ataque, no por tenerla”.

Aldosivi y un torneo parejo

Sobre el próximo rival, advirtió: “Aldosivi juega bien, tiene un técnico que trabaja mucho la táctica y sobre el rival. Va a ser duro y difícil”. Y sobre la seguidilla de partidos: “Va a haber rotación, porque hay viajes y partidos seguidos. Hay que tenerlos a todos preparados”.

En cuanto al contexto general del fútbol argentino, definió: “Es recontra competitivo. Decían que hacía un año que no ganábamos y después terminamos segundos en la zona. Hay que ir partido a partido”. Con convicción, el DT cerró con un mensaje al hincha: “Que esté tranquilo. El equipo da el máximo. A veces te sobra, a veces te alcanza y a veces te superan. Pero estamos muy bien en todo. Lo importante es sumar”.