Uno Santa Fe | Santa Fe | San Justo

Las intensas precipitaciones impactan en el departamento San Justo: hubo una fuerte crecida del río Salado

En algunos sectores se registraron hasta 250 milímetros. El avance del agua genera preocupación entre vecinos y productores

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

18 de febrero 2026 · 15:45hs
Las intensas precipitaciones impactan en el departamento San Justo: hubo una fuerte crecida del río Salado

El intendente de San Justo Nicolás Cuesta advirtió sobre el impacto de las intensas precipitaciones registradas en el norte provincial y la crecida del Río Salado, que afectan a zonas rurales y turísticas cercanas a San Justo.

En diálogo con el programa Mañana UNO (UNO 106.3), el jefe municipal brindó detalles sobre la situación en sectores como la ruta provincial 61 y la zona de Villa Soledad, donde el avance del agua genera preocupación entre vecinos y productores.

Crecida sostenida por lluvias en el norte

Cuesta explicó que el incremento del caudal del río se debe principalmente a las fuertes lluvias registradas en el norte de la provincia, donde se acumularon entre 200 y 250 milímetros en pocos días. “Ya el sábado había crecido un metro por las lluvias del norte. Para el domingo a la tarde ya era un metro más”, señaló.

Según relató, durante las últimas horas recibieron imágenes que muestran que el agua estuvo a apenas medio metro de ingresar a viviendas ubicadas en zonas de casas de fin de semana.

ssstwitter.com_1771433803302

Zonas turísticas y productivas afectadas

El intendente remarcó que el avance del agua impacta especialmente en áreas donde muchos vecinos realizaron inversiones turísticas y productivas. “Hay mucha gente que invirtió en este sector. El turismo también es producción”, afirmó.

Si bien destacó que la ruta no se encuentra cortada gracias a los sistemas de drenaje, advirtió que el agua permanece acumulada en algunos sectores, lo que puede resultar peligroso si continúan las precipitaciones.

Llamado a la precaución

Ante este escenario, Cuesta pidió a la población extremar cuidados y evitar circular por zonas comprometidas. “Le recomendamos a la gente que no circule. Hay que priorizar la seguridad y la salud”, sostuvo. Además, alertó sobre la práctica habitual de salir a pescar tras las lluvias y pidió actuar con responsabilidad. “Ahora hay que tener mucho cuidado”, remarcó.

El intendente también se refirió a los daños que provoca la acumulación de agua en las calles de la ciudad, pese a las mejoras realizadas en los últimos años. “Después de tanta lluvia, las calles quedan muy deterioradas y hay que salir a repararlas”, reconoció. Indicó que el municipio deberá encarar nuevas tareas de mantenimiento vial una vez que mejore el clima.

Embed - MAÑANA UNO - NICOLAS CUESTA - INTENDENTE DE SAN JUSTO

Entre el optimismo y la preocupación

Cuesta adoptó una mirada equilibrada sobre la situación: destacó que las lluvias son positivas para la cosecha, aunque generan serias dificultades para la gestión municipal. “La lluvia es buena para la producción, pero para los intendentes nos complica mucho”, expresó. “Cuando llueve, nuestra economía funciona. Me quedo con eso”, agregó.

Desde el municipio indicaron que se mantiene un seguimiento constante de la evolución del río y de las zonas más vulnerables, en coordinación con autoridades provinciales. Mientras tanto, se pidió a los vecinos mantenerse informados por los canales oficiales y respetar las recomendaciones, ante la posibilidad de nuevas lluvias en las próximas horas.

San Justo crecida río Salado
Noticias relacionadas
aumentos, recomposicion y refuerzos: el detalle de la oferta a estatales

Aumentos, recomposición y refuerzos: el detalle de la oferta a estatales

paritarias: el gobierno de la provincia de santa fe presento su propuesta salarial a los estatales

Paritarias: el gobierno de la provincia de Santa Fe presentó su propuesta salarial a los estatales

paritarias estatales: los gremios ponen el foco en los salarios mas bajos y reclaman una recomposicion

Paritarias estatales: los gremios ponen el foco en los salarios más bajos y reclaman una recomposición

Los créditos hipotecarios Nido serán sorteados el jueves en la Lotería de Santa Fe

Créditos hipotecarios Nido: más de 46.000 santafesinos participan del 19.º sorteo mensual

Lo último

La Liga Profesional reprograma partidos suspendidos por el paro de Utedyc

La Liga Profesional reprograma partidos suspendidos por el paro de Utedyc

Flavio Briatore confía en Colapinto y proyecta un Alpine competitivo en la zona media de la F1

Flavio Briatore confía en Colapinto y proyecta un Alpine competitivo en la zona media de la F1

Franco Colapinto será protagonista de la nueva temporada de Drive to Survive

Franco Colapinto será protagonista de la nueva temporada de Drive to Survive

Último Momento
La Liga Profesional reprograma partidos suspendidos por el paro de Utedyc

La Liga Profesional reprograma partidos suspendidos por el paro de Utedyc

Flavio Briatore confía en Colapinto y proyecta un Alpine competitivo en la zona media de la F1

Flavio Briatore confía en Colapinto y proyecta un Alpine competitivo en la zona media de la F1

Franco Colapinto será protagonista de la nueva temporada de Drive to Survive

Franco Colapinto será protagonista de la nueva temporada de Drive to Survive

La UTA confirmó su adhesión al paro de la CGT y este jueves no habrá colectivos en Santa Fe

La UTA confirmó su adhesión al paro de la CGT y este jueves no habrá colectivos en Santa Fe

Luis Lobo Medina impartirá justicia en Unión vs Aldosivi en la sexta fecha

Luis Lobo Medina impartirá justicia en Unión vs Aldosivi en la sexta fecha

Ovación
La Liga Profesional reprograma partidos suspendidos por el paro de Utedyc

La Liga Profesional reprograma partidos suspendidos por el paro de Utedyc

Lucas Meuli, formado en Unión y listo para responder: Aldosivi es una final para nosotros

Lucas Meuli, formado en Unión y listo para responder: "Aldosivi es una final para nosotros"

La llamativa racha que Julián Marcioni extendió en Colón con su debut goleador

La llamativa racha que Julián Marcioni extendió en Colón con su debut goleador

Franco Colapinto será protagonista de la nueva temporada de Drive to Survive

Franco Colapinto será protagonista de la nueva temporada de Drive to Survive

Neris ya no pertenece a Colón y el club tendrá que iniciarle una demanda

"Neris ya no pertenece a Colón y el club tendrá que iniciarle una demanda"

Policiales
La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus