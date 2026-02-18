Paritarias estatales: los gremios ponen el foco en los salarios más bajos y reclaman una recomposición

Los sindicatos buscan que la negociación priorice a los trabajadores más afectados por la pérdida de ingresos

En un contexto de negociaciones complejas y con fuertes tensiones en el sector docente, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y los gremios estatales retoman este miércoles las paritarias con el objetivo de acordar los próximos aumentos salariales. El eje central del debate será la situación de los haberes más bajos , que según los sindicatos se encuentran por debajo del nivel necesario para sostener el poder adquisitivo.

Desde ATE y UPCN plantean la necesidad de que el Ejecutivo reconozca un desfasaje del 3% correspondiente al último bimestre de 2025 , además de avanzar en una mejora del piso salarial para los trabajadores con menores ingresos.

Según los gremios, existen empleados estatales que actualmente perciben salarios cercanos a los 900.000 pesos, una cifra que consideran insuficiente frente al costo de vida y la inflación acumulada. Por ese motivo, insisten en que la paritaria debe priorizar una recomposición real para los sectores más postergados.

El conflicto docente, el más sensible

En el caso del magisterio, el escenario es aún más delicado. Desde Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé) sostienen que la pérdida salarial acumulada alcanza el 33%, y exigen que ese porcentaje sea reconocido en la negociación.

Además, el gremio advirtió que, si no hay una propuesta que contemple esa recomposición, podría verse comprometido el inicio del ciclo lectivo, previsto para el 2 de marzo.

Compromisos oficiales

Por su parte, el gobierno provincial se comprometió a revisar el desfasaje pendiente de noviembre y diciembre y a establecer, a partir de enero, una política salarial basada en incrementos porcentuales.

Sin embargo, los sindicatos remarcan que ese esquema deberá ir acompañado de medidas específicas para elevar los salarios más bajos, uno de los puntos centrales de la discusión.

Un debate atravesado por la pérdida de poder adquisitivo

La nueva ronda paritaria se desarrolla en un escenario marcado por el deterioro del ingreso real de los trabajadores estatales, especialmente en los sectores con menores remuneraciones. En ese marco, los gremios buscan que la negociación no solo compense la inflación pasada, sino que permita recuperar parte del terreno perdido.