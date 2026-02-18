Uno Santa Fe | Santa Fe | estatales

Paritarias estatales: los gremios ponen el foco en los salarios más bajos y reclaman una recomposición

Los sindicatos buscan que la negociación priorice a los trabajadores más afectados por la pérdida de ingresos

18 de febrero 2026 · 10:51hs
Paritarias estatales: los gremios ponen el foco en los salarios más bajos y reclaman una recomposición

En un contexto de negociaciones complejas y con fuertes tensiones en el sector docente, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y los gremios estatales retoman este miércoles las paritarias con el objetivo de acordar los próximos aumentos salariales. El eje central del debate será la situación de los haberes más bajos, que según los sindicatos se encuentran por debajo del nivel necesario para sostener el poder adquisitivo.

Desde ATE y UPCN plantean la necesidad de que el Ejecutivo reconozca un desfasaje del 3% correspondiente al último bimestre de 2025, además de avanzar en una mejora del piso salarial para los trabajadores con menores ingresos.

Según los gremios, existen empleados estatales que actualmente perciben salarios cercanos a los 900.000 pesos, una cifra que consideran insuficiente frente al costo de vida y la inflación acumulada. Por ese motivo, insisten en que la paritaria debe priorizar una recomposición real para los sectores más postergados.

El conflicto docente, el más sensible

En el caso del magisterio, el escenario es aún más delicado. Desde Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé) sostienen que la pérdida salarial acumulada alcanza el 33%, y exigen que ese porcentaje sea reconocido en la negociación.

Además, el gremio advirtió que, si no hay una propuesta que contemple esa recomposición, podría verse comprometido el inicio del ciclo lectivo, previsto para el 2 de marzo.

Compromisos oficiales

Por su parte, el gobierno provincial se comprometió a revisar el desfasaje pendiente de noviembre y diciembre y a establecer, a partir de enero, una política salarial basada en incrementos porcentuales.

Sin embargo, los sindicatos remarcan que ese esquema deberá ir acompañado de medidas específicas para elevar los salarios más bajos, uno de los puntos centrales de la discusión.

Un debate atravesado por la pérdida de poder adquisitivo

La nueva ronda paritaria se desarrolla en un escenario marcado por el deterioro del ingreso real de los trabajadores estatales, especialmente en los sectores con menores remuneraciones. En ese marco, los gremios buscan que la negociación no solo compense la inflación pasada, sino que permita recuperar parte del terreno perdido.

estatales recomposición haberes
Noticias relacionadas
el concejo municipal de santa fe inicia las sesiones 2026 con foco en la autonomia y la carta organica

El Concejo Municipal de Santa Fe inicia las sesiones 2026 con foco en la autonomía y la Carta Orgánica

Trabajos de bacheo en la ciudad de Santa Fe

Tránsito en Santa Fe: cortes, desvíos y reducción de calzada para este miércoles

EL tiempo en la ciudad de Santa Fe

Miércoles inestable y muy caluroso en Santa Fe: cuándo llega el alivio

La Casa Gris mostró las cartas del primer semestre en las paritarias.

Día clave en las paritarias: el Gobierno presenta su propuesta salarial y retoma la negociación con docentes y estatales

Lo último

Vinícius: Los racistas son, ante todo, cobardes

Vinícius: "Los racistas son, ante todo, cobardes"

Para el frente de sindicatos, la gente aún no dimensiona el impacto de la reforma laboral

Para el frente de sindicatos, "la gente aún no dimensiona" el impacto de la reforma laboral

Alerta en el fútbol: se suspenden los partidos del jueves por el paro general de la CGT

Alerta en el fútbol: se suspenden los partidos del jueves por el paro general de la CGT

Último Momento
Vinícius: Los racistas son, ante todo, cobardes

Vinícius: "Los racistas son, ante todo, cobardes"

Para el frente de sindicatos, la gente aún no dimensiona el impacto de la reforma laboral

Para el frente de sindicatos, "la gente aún no dimensiona" el impacto de la reforma laboral

Alerta en el fútbol: se suspenden los partidos del jueves por el paro general de la CGT

Alerta en el fútbol: se suspenden los partidos del jueves por el paro general de la CGT

El DT de Sevilla Matías Almeyda sufrió una grave sanción

El DT de Sevilla Matías Almeyda sufrió una grave sanción

Paro de la CGT: cómo operarán los bancos y qué trámites se podrán hacer

Paro de la CGT: cómo operarán los bancos y qué trámites se podrán hacer

Ovación
Se puso en marcha la Liga Nacional Femenina de vóley en Mendoza

Se puso en marcha la Liga Nacional Femenina de vóley en Mendoza

Capibaras XV con la ilusión en el debut en el Súper Rugby Américas

Capibaras XV con la ilusión en el debut en el Súper Rugby Américas

Unión cerró su gira por Córdoba perdiendo frente a Atenas

Unión cerró su gira por Córdoba perdiendo frente a Atenas

Colapinto superó a Gasly y se ubicó entre los 10 pilotos más rápidos de la práctica en Bahréin

Colapinto superó a Gasly y se ubicó entre los 10 pilotos más rápidos de la práctica en Bahréin

Alerta en el fútbol: se suspenden los partidos del jueves por el paro general de la CGT

Alerta en el fútbol: se suspenden los partidos del jueves por el paro general de la CGT

Policiales
La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus