"Hace un mes venimos discutiendo la reapertura de paritarias con la UTA. Desde Fatap hicimos un acuerdo paritario con ellos de 29,7% para el primer semestre del año, hasta junio incluido. Pero dada la alta inflación el gremio pidió reapertura de paritarias, a lo cual no decimos que no porque todos sabemos lo que está ocurriendo en la Argentina, pero no tenemos fondos para hacer frente a ello, ya que no fijamos tarifas, ni los subsidios correspondientes para el sector", expuso Ingaramo.

El referente del transporte, explicó: "Hoy el sector se compone de 65% de los fondos del Estado Nacional y los provinciales, y en algunos casos municipales. Solicitamos a la Jefatura de Gabinete una ampliación de la partida del presupuesto nacional para hacer frente a esto, pero no tuvimos ninguna repercusión, ya nos reunimos cuatro veces con UTA y nadie se presentó del Ministerio de Transporte de la Nación, ni de las carteras provinciales ni de los municipios, que son los dueños de los servicios".

"Por lo tanto, estamos arribando este lunes a la última audiencia, mientras que UTA anunció un paro nacional de transporte de corta y media distancia que incluye al Amba. Allí tampoco garantizaron los fondos para el pago de los salarios, entonces no están firmando el acuerdo. Se destrabaría si el Ministerio de Economía libera fondos. Hay dos formas, o se liberan fondos nacionales y provinciales o se liberan las tarifas. Creo que nadie está dispuesto a liberar una tarifa a 100% en el día de la fecha, dado que estamos en un país con elecciones y donde cada provincia tiene su importe", manifestó el titular de Fatap.

Ingaramo sostuvo que su "sensación" es que no habrá una respuesta favorable de Nación en el día de hoy. "Por ahí el ministro le da el ok a Giuliano, el ministro de Transporte, y liberan fondos para no tener un conflicto, pero no lo sabemos porque hasta ahora todas las reuniones que mantuvimos no se presentan. Y por lo trascendido, porque no nos atienden, no hay fondos para todo el transporte nacional y del interior", detalló.

Aclaró que todavía hay una posibilidad de extensión de conciliación obligatoria por tercera vez y cinco días hábiles más, una medida que está en manos del Ministerio de Trabajo. Aunque hasta "el lunes a la noche" no se sabrá. De no llegar a un acuerdo el martes habrá un paro de 24 horas en todo el país.

El gremio conducido a nivel nacional por Roberto Fernández busca elevar el básico retroactivo a abril a un valor de $ 262.000 junto a la liquidación de una suma fija no remunerativa y por única vez de $ 32.000. En tanto, desde mayo, garantizar ingresos por $ 284.000 y junio a $ 320.000.

Además, para los posteriores 90 días, unos pisos de:

Básico de julio a $ 348.800;

Básico de agosto a $ 380.192,

Básico de septiembre a $ 414.409.

