Revelan cómo cayó la casa de apuestas ilegales que operaba en una vivienda "metida en el corazón de la ciudad"

Desde el Ministerio de Seguridad explicaron cómo se gestó el operativo que terminó con ocho aprehendidos, más de 20 personas identificadas y el secuestro de dinero, celulares y equipamiento de juego en una vivienda que funcionaba como casino clandestino.

16 de febrero 2026 · 17:21hs
La caída de la casa de apuestas ilegales que funcionaba en una vivienda de avenida Aristóbulo del Valle al 4500 no fue producto del azar. Según reveló Virginia Coudannes, Secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, la investigación se inició a partir de “una denuncia anónima que llega a la Lotería de Santa Fe”.

La funcionaria explicó que el organismo que posteriormente realizó la presentación formal ante el Ministerio Público de la Acusación.

“Consecuentemente deriva en este allanamiento, en esta casa de apuestas ilegales. Esto fue el jueves por la noche, viernes por la madrugada, aquí en la ciudad de Santa Fe”, precisó la funcionaria.

Un esquema profesional y roles definidos

Las imágenes del procedimiento dejaron al descubierto una estructura aceitada, con mesas de póker similares a las de un casino y funciones claramente asignadas. Ante la consulta sobre el nivel de organización, Coudannes confirmó que el despliegue era sofisticado.

“Por eso es que justamente se secuestran todos, pero absolutamente todos los elementos, hasta las mesas de póker. Tambien detalles que había diferentes roles de los aprehendidos en la actividad”, explicó en declaraciones al programa "De 10", que se emite por LT10.

En total fueron ocho los aprehendidos, cada uno con un rol específico dentro de la operatoria ilegal. Además, se identificó a más de 20 personas que estaban en el interior de la vivienda al momento del ingreso policial.

“El delito no es jugar, sino organizar”, remarcaron en la entrevista. Coudannes coincidió: “Específicamente son los organizadores en este caso de esta vivienda, de esta casa que si vos pasás por adelante no te das cuenta. Es una casa de apuestas ilegales que está de alguna manera metida en el corazón de la ciudad”.

Celulares, dinero y una investigación que se expande

Durante el allanamiento se secuestraron 32 celulares, dinero en efectivo, fichas y equipamiento de juego. Para la funcionaria, ese material puede convertirse en la puerta de nuevas causas.

“Los celulares siempre son materia de que a partir de eso se generen muchas veces otras causas u otras investigaciones. Entonces el allanamiento y los elementos que se encuentran es el primer eslabón para después ir haciendo un seguimiento en materia investigativa”, sostuvo.

Además, al hallarse estupefacientes en el lugar, se abrió una nueva línea judicial paralela. Todo el material quedó a disposición de la fiscalía, en un trabajo coordinado con la Policía de Investigaciones y bajo la órbita del fiscal interviniente.

Operativos y estadísticas oficiales

Coudannes enmarcó el procedimiento dentro de una estrategia más amplia de seguridad. Señaló que el operativo se suma a otros realizados durante el fin de semana, con secuestro de armas de fuego, motos y múltiples aprehensiones en distintos puntos de la ciudad.

Según detalló, en lo que va de 2026 se realizaron 54.000 identificaciones de personas, 19.000 controles vehiculares y se secuestraron 54 armas de fuego.

“Habla de la presencia de la policía en la calle y también de esta metodología que tiene que ver con datos y con una planificación operativa exhaustiva, desde lo preventivo pero también desde lo investigativo”, concluyó.

