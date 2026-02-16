Uno Santa Fe | Santa Fe | servicios

Servicios municipales previstos para el fin de semana largo de Carnavales

El municipio informa los servicios que se prestarán en la ciudad debido al fin de semana largo de Carnaval que se extiende desde el sábado 14 hasta el martes 17 de febrero.

16 de febrero 2026 · 10:17hs
Los servicios municipales que se prestan durante el fin de semana de carnaval

Los servicios municipales que se prestan durante el fin de semana de carnaval

La Municipalidad informa los días y horarios de los servicios que se prestarán durante el lunes 16 y martes 17 de febrero, con respecto a la recolección de residuos, SEOM y Cementerio, entre otros, por el feriado nacional de Carnaval.

Palacio municipal y oficinas de Distrito

Durante los días feriados no habrá atención al público en ninguna de las oficinas municipales, tanto en el edificio de calle Salta 2951, como en todas las oficinas de distrito. El Sistema de Atención al Ciudadano (SAC) funcionará con normalidad a través del 0800-777-5000.

Recolección de residuos

Las empresas contratadas para la recolección de residuos Cliba y Urbafé prestarán el servicio con normalidad en toda la ciudad en los horarios establecidos y en su modalidad habitual.

Los Eco Puntos atenderán el sábado 14, de 9 a 19, y permanecerán cerrados el lunes 16 y martes 17, retomando la atención al público el miércoles 18.

Colectivos, Bicis y SEOM

En cuanto al transporte público de pasajeros por colectivos, tanto el lunes como el martes, la frecuencia será la misma que los días domingos y feriados, con una intermitencia de 30 minutos y el primer colectivo saldrá a las 5.

El Sistema de Bicicletas Públicas “Las Bicis” funcionará lunes y martes con horario de fin de semana, de 6:30 a 21.

El Sistema de Estacionamiento Medido (SEOM) no estará operativo los días lunes y martes.

Cementerio

En la necrópolis municipal el horario de visitas para el lunes y martes será de 7:15 a 12 y de 15 a 18:30. Mientras que la recepción de servicios fúnebres será de 7:15 a 11:30.

Imusa

Las tres sedes del Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) permanecerán cerradas hasta el miércoles 18.

Tribunal de Faltas

Atenderá en las oficinas ubicadas en San Luis 3078 los días sábado, lunes y martes de 8 a 16. El domingo permanecerá cerrado. El Corralón Municipal tendrá el mismo cronograma de atención.

Mercado Norte

El tradicional paseo, ubicado en Santiago del Estero 3166, abrirá sus puertas los días lunes 16 y martes 17, de 9 a 13.

Centros de informes turísticos

En lo que respecta a las oficinas de informes de la Subsecretaría de Turismo, funcionarán con el siguiente cronograma de horarios:

Terminal de Ómnibus, Belgrano 2910: funcionará sábado, domingo, lunes y martes de 8 a 20, y en las oficinas del puerto de la ciudad, de 12 a 19.

CIT Shopping: funcionará los días sábado, domingo, lunes y martes de 13 a 20.

En tanto, la oficina ubicada en el casco sur solo brindará atención al público el sábado de 9 a 13. Sin embargo, el domingo, lunes y martes permanecerá cerrado.

