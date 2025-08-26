Uno Santa Fe | Santa Fe | Universidad

Paro en la UNL: "Si degradamos el capital humano, se degrada la universidad", alertó el rector

En medio de la crisis presupuestaria, Enrique Mammarella respaldó las medidas de fuerza docentes en la Universidad Nacional del Litoral. Subrayó que los salarios atrasados frente a la inflación ponen en riesgo la calidad educativa y la continuidad de la universidad pública.

26 de agosto 2025 · 10:24hs
Paro en la UNL: Si degradamos el capital humano, se degrada la universidad, alertó el rector

José Busiemi
Paro en la UNL: Si degradamos el capital humano, se degrada la universidad, alertó el rector

Jose Busiemi

Este martes 26 y miércoles 27 de agosto, la Universidad Nacional del Litoral (UNL) se suma a las medidas de fuerza en el marco del plan de lucha nacional que llevan adelante los docentes de 57 universidades públicas de todo el país, en reclamo de la apertura de paritarias y una recomposición salarial frente al fuerte atraso respecto a la inflación.

El rector de la UNL, Enrique Mammarella, explicó que la situación de los salarios universitarios es “intolerable” y afecta directamente la calidad educativa. “Seguimos esperando que desde el Ejecutivo se llame a una paritaria. La propuesta no alcanza, no solo porque arrastramos el atraso del año pasado, sino porque este año mes a mes los salarios están muy por debajo de la pauta inflacionaria”, señaló.

Según detalló Mammarella, el paro repercute de manera distinta en los distintos niveles: en las escuelas preuniversitarias (inicial, primaria y secundaria), la medida se siente con mayor fuerza porque las jornadas completas se ven interrumpidas. En tanto en las facultades, la situación varía: “Puede haber clases que se dicten y otras que no, lo que genera una afectación parcial en el dictado académico”, explicó.

universidad facultad de derecho .jpg

Crisis presupuestaria y fuga de docentes

La UNL, al igual que el resto del sistema universitario, atraviesa una fuerte crisis por el presupuesto congelado desde hace meses. “Además de ver cómo completamos recursos con actividades externas y socios estratégicos, el problema más grave es que el capital humano se está deteriorando. Si degradamos a nuestros docentes, degradamos la universidad”, advirtió Mammarella.

Consultado sobre la situación de los docentes universitarios, el rector señaló que “algunos se están yendo” y otros deben recurrir al pluriempleo para subsistir. “Eso repercute igual de mal porque quien pierde la pasión y la posibilidad de seguir formándose deteriora el sistema universitario”, lamentó.

Ley de financiamiento universitario y expectativas

En medio de este escenario, Mammarella valoró la reciente aprobación de la ley de financiamiento universitario, aunque advirtió que no es suficiente: “Esa ley es una base, nos permite pensar en recuperar lo perdido y proyectar. Pero lo que necesitamos con urgencia es un presupuesto nacional para todas las instituciones. No podemos seguir funcionando de esta forma”.

Finalmente, ante la posibilidad de que la ley sea vetada, sostuvo: “Trabajaremos para que se pueda rechazar el veto. Lo que necesitamos es atención. Esto se vive día a día y no hay un plazo límite: lo que está en juego es la universidad pública argentina”.

• LEER MÁS: El rector de la Universidad Nacional del Litoral sobre el financiamiento universitario: "No pedimos un aumento presupuestario, sino mantenerlo"

Universidad UNL docentes Enrique Mammarella
Noticias relacionadas
La Municipalidad continúa con los talleres de compostaje domiciliario

La Municipalidad continúa con los talleres de compostaje domiciliario

Grenón, entre la venta de Banco Voii y su juicio por vaciamiento.

Walter Grenón, entre la venta de Banco Voii y su juicio por vaciamiento

robo de fentanilo en el iturraspe: el medicamento es de uso exclusivo hospitalario, su utilizacion indebida puede ser mortal

Robo de fentanilo en el Iturraspe: "El medicamento es de uso exclusivo hospitalario, su utilización indebida puede ser mortal"

tarjeta sube: ultima semana para realizar el tramite de actualizacion y mantener los beneficios

Tarjeta Sube: última semana para realizar el trámite de actualización y mantener los beneficios

Lo último

Cómo le fue a Unión en los octavos de final de la Copa Argentina

Cómo le fue a Unión en los octavos de final de la Copa Argentina

Los resultados de Colapinto en Fórmula 1 en lo que va de 2025

Los resultados de Colapinto en Fórmula 1 en lo que va de 2025

Uno de los grandes problemas que tuvo y que tiene Colón está en el arco

Uno de los grandes problemas que tuvo y que tiene Colón está en el arco

Último Momento
Cómo le fue a Unión en los octavos de final de la Copa Argentina

Cómo le fue a Unión en los octavos de final de la Copa Argentina

Los resultados de Colapinto en Fórmula 1 en lo que va de 2025

Los resultados de Colapinto en Fórmula 1 en lo que va de 2025

Uno de los grandes problemas que tuvo y que tiene Colón está en el arco

Uno de los grandes problemas que tuvo y que tiene Colón está en el arco

Santa Fe no queda al margen del escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad: Los verdaderos estafadores estaban del otro lado

Santa Fe no queda al margen del escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad: "Los verdaderos estafadores estaban del otro lado"

El Clásico de San Justo acapara la atención de la final liguista

El Clásico de San Justo acapara la atención de la final liguista

Ovación
El Clásico de San Justo acapara la atención de la final liguista

El Clásico de San Justo acapara la atención de la final liguista

Unión, afectado por varios cuadros gripales en la previa del duelo ante River

Unión, afectado por varios cuadros gripales en la previa del duelo ante River

Unión dejó en el camino a Atlético de Rafaela y se metió en semifinales

Unión dejó en el camino a Atlético de Rafaela y se metió en semifinales

Diagramaron un operativo especial de seguridad por la final de Liga Santafesina entre Sanjustino y Colón de San Justo

Diagramaron un operativo especial de seguridad por la final de Liga Santafesina entre Sanjustino y Colón de San Justo

Colón ya piensa en Defensores de Belgrano y ajusta detalles físicos y tácticos

Colón ya piensa en Defensores de Belgrano y ajusta detalles físicos y tácticos

Policiales
Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná