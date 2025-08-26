Uno Santa Fe | Santa Fe | Tarjeta Sube

Tarjeta Sube: última semana para realizar el trámite de actualización y mantener los beneficios

La Municipalidad de Santa Fe advierte que los beneficiarios de la tarjeta Sube, que cuentan con descuentos, pueden actualizarla hasta el 31 de este mes

26 de agosto 2025 · 08:14hs
Tarjeta Sube: última semana para realizar el trámite de actualización y mantener los beneficios

La Municipalidad de Santa Fe, recuerda que por disposición de Nación Servicios, los usuarios de la tarjeta Sube física, que cuentan con descuentos locales deben realizar el trámite. Es importante mencionar que la actualización es obligatoria para beneficiarios de atributos locales, tanto del boleto educativo, como los beneficiarios con certificado de discapacidad y acompañantes.

De esta manera se garantiza que los beneficios se apliquen correctamente al momento de viajar. El trámite de actualización de los atributos locales es simple, ágil y puede realizarse a través de los siguientes canales:

–App Sube: seleccionar la opción acreditá y consultá saldo, luego, ver saldo y apoyar la tarjeta en la parte de atrás del celular hasta que muestre el mensaje “Tu tarjeta está actualizada”. Cabe mencionar que para utilizar esta funcionalidad es necesario contar con un teléfono con sistema operativo Android 6 o superior y tecnología NFC.

–Terminal Automática Sube (TAS): en la terminal más cercana, apoyar la Sube hasta que el equipo indique que la retires. Para conocer la ubicación de las TAS, Ingrese al siguiente link:

–Comercios: la actualización se realiza mediante la compra de saldo en locales adheridos para tal fin.

Excepción: Tarifa Social Federal

Las personas beneficiarias de la Tarifa Social Federal (subsidio otorgado por el Estado Nacional para viajar con 55% de descuento), no deben realizar el trámite de actualización.

Las TAS donde se puede actualizar la tarjeta Sube

