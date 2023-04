Parque Nacional Jaaukanigás: instituciones rechazan el proyecto y concejales plantean sus dudas

Falta de información

"Dejamos en claro que no nos oponemos a nada que pueda ser para el bien del ecosistema local, ya sea de la naturaleza o producción. No estamos en contra del Parque Nacional, sí de que se haga de esta manera. Nos enteramos una vez que ya habia sido aprobado en la comisión de diputados", criticó el presidente del concejo de Avellaneda, Tomás Franzoi, en diálogo con UNO Santa Fe.

"Sentimos que no es la manera de trabajar sin consultar a las bases. En estas condiciones nos oponemos. Estamos abiertos a charlar, pero no nos tuvieron en cuenta, estamos en una situación que no sabemos bien de qué se trata y no por ignorancia nuestra. Entiendo que son islas fiscales, pero están dentro del distrito de Avellaneda", agregó el edil.

En el concejo deliberante de Florencia se vivió una situación similar, donde ediles apuntan que no saben qué discutir "porque el proyecto no es claro".

"No tenemos instrucción, no sabemos perfectamente de que se trata el proyecto. Nadie vino a informar nada acá, nadie nos aclaró bien el panorama", dijo a UNO Santa Fe el concejal Julián Mallo.

Pese al rechazo, Mallo señaló que "creemos que es un tema bueno, que hay que avanzar, tenemos que madurar en esto", y que "se politizó demasiado en un tema sensible".

"Nadie está en contra ni de Nación ni del gobierno provincial, simplemente necesitamos asesorarnos sobre el tema para dar un veredicto", consideró.

Cesión de territorios

A diferencia de los entes municipales y su pedido de mayor y más clara información, instituciones como la Sociedad Rural y el Consejo Regional Económico del Norte Santafesino (Corenosa) se pronunciaron directamente en contra de la creación del Parque Nacional Jaaukanigás.

En un comunicado emitido por Corenosa, la institución rechaza "la entrega del patrimonio provincial que se pretende realizar [...] porque es una cesión de dominio y Jurisdicción de miles de hectáreas de Santa Fe al Gobierno nacional".

"Consideramos que de aprobarse este proyecto de ley estaremos renunciando al federalismo y a la autonomía provincial, pudiendo los habitantes y funcionarios del norte santafesino seguir administrando y cuidando nuestras islas, vivir en ellas, criar ganado, pescar, realizar deportes, ofrecer y practicar el turismo sin la intervención de funcionarios que viven a 800 kilómetros. Los mismos que deciden sobre nuestras exportaciones e importaciones, y centralizan los vuelos", criticaron mediante el documento.

La Sociedad Rural también se pronunció en contra del Parque Nacional, esgrimiendo argumentos similares a los mencionados.

Este miércoles, reunión clave en Diputados

La comisión de Presupuesto y Hacienda en conjunto con la de Asuntos Constitucionales convocaron a una reunión en la Legislatura Santafesina para este miércoles.

Del encuentro participarán intendentes, presidentes comunales y concejales de los municipios del norte santafesino, así como instituciones ligadas como Corenosa.

Allí, se seguirá debatiendo acerca de la creación del Área de Manejo Integral Jaaukanigás, proyecto que plantea la creación de tres núcleos de Parques Nacionales (ubicados en Florencia, Villa Ocampo y Reconquista), y una reserva provincial dentro del Sitio Ramsar Jaaukanigás, en el departamento de General Obligado. La superficie contemplada se extiende aproximadamente en 492.000 hectáreas.