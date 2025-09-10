Uno Santa Fe | Santa Fe | pasaporte

Pasaportes con fallas: Provincia detalló cómo los santafesinos pueden revisar o reemplazar sus documentos

Tras confirmarse errores en la impresión de pasaportes emitidos por Nación, el Registro Civil provincial recomendó los pasos a seguir para quienes deban viajar y para quienes puedan esperar.

10 de septiembre 2025 · 19:10hs
Miles de pasaportes emitidos por Nación a través del Renaper presentan errores que dificultan su lectura en los equipos electrónicos de los aeropuertos, afectando viajes hacia países de América, Europa y Oceanía. El Gobierno nacional atribuyó el inconveniente a problemas con la tinta utilizada en la impresión de los documentos.

Ante esta situación, el Registro Civil de la provincia de Santa Fe informó los pasos que los ciudadanos deben seguir para revisar o reemplazar sus pasaportes. El director provincial del Registro Civil, Sergio Duarte, explicó que “el Renaper ha instruido un plan de contingencia que pone a disposición de la población un asistente a través de WhatsApp (1151261789). Al enviar un mensaje con el número de pasaporte, automáticamente se recibe la respuesta sobre si requiere revisión”.

Pasaportes con fallas: el número de WhatsApp y el chatbot donde se puede consultar

En caso de que el documento necesite ser revisado y el ciudadano tenga un viaje en los próximos siete días, Duarte indicó que “tendrá que presentarse en los centros integrales de documentación de los aeropuertos, en el caso de Santa Fe, en Fisherton, Rosario. Si el pasaporte necesita ser repuesto, el trámite -que puede demorar entre dos y seis horas- se realiza en el momento y sin costo alguno”.

Para quienes no tengan planes de viaje inmediatos, el trámite puede iniciarse en cualquier oficina del Registro Civil o en los centros de documentación del Renaper, con un plazo de entrega de hasta diez días hábiles.

El plan de revisión y reposición se extendió también a consulados y aeropuertos internacionales en países como Brasil, Estados Unidos, Canadá, México, Australia y España, donde se solicitó a los ciudadanos la devolución de documentos emitidos recientemente para su análisis o reposición.

Desde la Provincia se destacó que el objetivo del operativo es garantizar que los santafesinos puedan viajar sin inconvenientes y que se cumpla con los estándares de seguridad y lectura electrónica en los controles migratorios internacionales.

