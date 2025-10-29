Uno Santa Fe | Santa Fe | voto

Paso a paso, cómo justificar la no emisión del voto en las elecciones del 26 de octubre

El defensor del Pueblo, Arístides Lasarte, detalló el procedimiento para quienes no pudieron votar en las elecciones nacionales. El trámite puede hacerse en línea o con asistencia en las sedes de la Defensoría

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

29 de octubre 2025 · 13:34hs
Paso a paso, cómo justificar la no emisión del voto en las elecciones del 26 de octubre

Las personas que no emitieron su voto en las elecciones del pasado 26 de octubre ya pueden realizar el trámite de justificación a través del sitio infractores.padron.gob.ar, según explicó el defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Arístides Lasarte.

Al ingresar con el número de documento, el sistema mostrará el historial de votación y, en el caso de los comicios recientes, figurará como “no informado” debido a que la Cámara Nacional Electoral aún no ha recibido la totalidad de los datos del país. En esa instancia, se desplegarán dos opciones: “Justificar voto” o “Pago de multa”.

Justificación

“Si la persona cuenta con documentación que acredite un motivo válido —como una constancia policial por haber estado a más de 500 kilómetros del lugar de votación o un certificado médico emitido por un organismo oficial— debe ingresar a la opción de justificación y subir el archivo correspondiente”, explicó Lasarte.

En caso de no tener justificativo, el defensor recomendó realizar el pago de la multa, con el fin de evitar contratiempos en trámites administrativos nacionales, como la renovación del DNI o del pasaporte, y gestiones previsionales ante ANSES.

Por otra parte, quienes no puedan completar el trámite de forma digital pueden acercarse a la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, donde el personal está autorizado por la Cámara Nacional Electoral para asistir a los ciudadanos. “Pedimos que, en esos casos, se presenten con la documentación pertinente para que podamos elevar la justificación”, señaló Lasarte.

voto elecciones octubre
