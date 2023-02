El mandatario santafesino participó de la licitación para la construcción de un Jardín de Infantes en Bella Italia. Resaltó que " la dimensión de lo que ocurre en la provincia y particularmente en Rosario amerita no solamente tener diálogo, sino fortalecerlos y mejorarlo . Que tengamos miradas diferentes sobre cómo se interpreta el tema, es evidente".

"Nunca vamos a dejar de dialogar" afirmó el mandatario, aunque enfatizó: "Pero nunca vamos a aceptar recibir menos ayuda de las que Rosario y la provincia merecen".

Con relación a las cruces con nación, y particularmente con el ministro Aníbal Fernández, apuntó: "Detrás cada discusión, lo que se busca mejorar. Nadie discute por discutir, por deporte, por creer que, en una discusión, o en un comunicado o en un tweet, se van a resolver los problemas".

Y resaltó: "Tenemos problemas estructurales, no son nuevos, no llegaron con nosotros. Existen de años anteriores, en la ciudad de Rosario y en la provincia. Lo que necesitamos es que las modalidades con las que las bandas delictivas, estas lacras, se mueven y cambian permanentemente, requiere de una actualización de las fuerzas federales, de su coordinación y de su presencia en la provincia".

Recordó que ha "habido momentos de fuerte presencia en número (de agentes federales) de despliegue, que la ciudad de Rosario reconoció, valoró y reclama. No es que a veces se tiran cosas que no existieron nunca o que no vinieron nunca”.

En esa línea, añadió: “Hubo momentos de despliegue mucho más fuerte de las fuerzas federales de las que tenemos hoy. De eso se trata, de poner en la dimensión de lo que es una necesidad cotidiana de escuchar a la gente, de escuchar al vecino; expresar claramente que ese puñado de lacras no empañe lo que es una ciudad con mucho trabajo".

Para alcanzar los objetivos, Perotti manifestó que “se requiere de una fuerte presencia coordinada de todos; del Ministerio Público de la Acusación, de cada uno de los fiscales; requiere de la mayor presencia de la institución policial provincial que tiene que hacer lo suyo, que tiene que seguir mejorando. Año a año hemos ido incorporando agentes. En los últimos tres años han ingresado más de los que egresaban. Este último año han ingreso 1400 nuevos agentes, de los cuales 700 están caminando la ciudad de Rosario"

Y fundamentó la necesidad de que lleguen más agentes federales: "La magnitud y la diversidad de los hechos federales son los que crecen, son los que movilizan el mayor nivel de violencia, es donde tenemos que tener ese acompañamiento federal. Que desde las cárceles federales se esté incitando, coordinando hechos delictivos, sin duda que requiere de una presencia federal mucho más fuerte. Nosotros desde la provincia no podemos ir controlar esas cárceles federales".