Perotti se refirió a las paritarias, a la campaña electoral y le respondió a Pullaro

Con el objetivo de que los sueldos no pierdan contra la inflación, Perotti sostuvo que ese compromiso lo están logrando desde 2021.

Tras la apertura de las discusiones paritarias, Omar Perotti contó que podría funcionar la cláusula gatillo este segundo semestre del año con el fin de que los salarios no pierdan contra la inflación. El gobernador y candidato a diputado, en diálogo con el móvil de UNO 106.3, señaló que previo a las elecciones generales tendrán constantes actividades e inauguraciones de obras.

"Esperemos poder cumplir como lo hicimos en 2021, 2022 y en todo el primer semestre. Siempre con la consigna de resguardar el salario frente a la inflación, que no pierda poder adquisitivo, poder ponernos de acuerdo en las herramientas que garanticen esa inquietud que es la de todos los trabajadores y compartimos", expresó.

paritarias salarial trabajadores.jpg

Perotti, sostuvo: "Las instancias de definiciones no son tan fáciles de cortarlas, pero seguramente surgirá del diálogo lo más conveniente para dejar garantizada la política salarial del segundo semestre". Ante el deseo de los gremios de que la propuesta salarial llegue a 40%, expresó: "No hay que ponernos en los porcentajes sino volver a garantizar, como en el primer semestre, que no se pierda el poder adquisitivo, tener alguna instancia automática, gatillo, como queramos llamarla. Que en el ínterin del transcurso hacia diciembre vaya permitiendo un ajuste automático de esa instancia que puede alterarse si los niveles de inflación superan. Para la garantía de la negociación se hizo en el primer semestre, funcionó esa actualización gatillo automática, por lo cual podría estar funcionando y espero que ese sea uno de los elementos de acuerdo con todos los gremios".

•LEER MÁS: Paritaria docente: los gremios pidieron un incremento "significativo" y no descartan un acuerdo hasta fin de año

En tono electoral, Omar Perotti destacó el trabajo que se lo verá haciendo de cara a los comicios: "Hay que estar en las calles, recorriendo, esa es la campaña que se va a hacer, esa es la que decíamos que iba a empezar, empieza la campaña de pleno despliegue territorial. Tenemos muchísimas actividades, inauguraciones, durante todo este periodo vamos a tener dos, tres o cuatro por día, como mínimo. Tenemos muchas cosas para defender, demostrar, para garantizar su continuidad y otras donde el candidato a gobernador, Marcelo Lewandowski y Silvina Frana, tienen la capacidad para las cosas que haya que corregir y mejorar".

Perotti.jpg

Perotti también le respondió a Pullaro, quien días atrás pidió que la provincia sea cuidadosa con los gastos hasta el fin del mandato: "Todos ponderaron durante todo este tiempo que fuimos cuidadosos, tuvimos plazos fijos y demás, por lo cual se pueden quedar muy tranquilos".

•LEER MÁS: UDA espera que el próximo lunes el Gobierno realice una propuesta salarial