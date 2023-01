Pescadores piden que Santa Fe ejecute "lo antes posible" la ley que les otorga una ayuda económica

En caso de veda a los pescadores les corresponde un salario otorgado por el Estado pero este no podría ser dado porque no se reglamentó la normativa

Explicó que esta sequía es preocupante para su sector y se encuentra recorriendo varias localidades para conocer cuál es la situación particular de cada una. "Sabemos que la zona sur de Santa Fe es la única favorecida porque tienen el cauce principal del río Paraná, donde ejercen su actividad los pescadores. Pero tenemos que preocuparnos porque en Coronda, Desvío Arijón, Rincón, Arroyo Leyes y hacia el norte de Santa Fe entramos en muchas complicaciones por tener un arroyo donde los compañeros deben salir al Paraná, hacer 40 o 50 km para pescar . La captura de pescados que hacen es mínima, había ingresado agua a los arroyos pero ya prácticamente están secos. En Alejandra el pescado está a flor de agua, busca oxígeno, salida", afirmó en LT10.

Frente a este contexto los pescadores decidieron mandar una nota al Ministerio de Medio Ambiente donde piden una reunión urgente con la ministra Erika Gonnet. Al respecto, expresó: "Es preocupante y no queremos llegar a lo que fue hace dos años, cuando la Justicia nos determinó una veda total. Si seguimos con el curso de la bajante del río es lógico que la Justicia va a volver a pedir lo mismo. Le estamos pidiendo a Omar Perotti que ejecute lo más antes posible la modificación de la Ley 13.119, donde le da potestad al Ministerio de Medio Ambiente en temporada de veda darle al pescador lo equivalente a un salario vital y móvil. Corresponde una ayuda económica como lo dice la normativa que la modificamos a través de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores pero no la reglamentó el gobernador todavía, entonces no va a poder sacar recursos".

Reveló que aún no se terminó el padrón de pescadores ni se publicó, por lo que no se conoce cuántos trabajadores del rubro se empadronaron el año pasado en la ciudad de Santa Fe. De acuerdo a la información que manejan los trabajadores, hay unos 1.700 pescadores con licencia comercial y unos 2.300 con licencia de subsistencia, es decir que hay entre unos 3.200 a 3.500 pescadores en toda la provincia. La institución a la que pertenece Pérez representa a más del 50%.

"No queremos salir a cortar una ruta para reclamar un derecho que nos corresponde, por ley nos corresponde porque para eso están los cortes fiscalizadores, la exportación de pescados donde se cobra una retención. Los miles de kilos pescados que sacan los frigoríficos de la provincia de Santa Fe lo sacan en negro y nadie los controla", apuntó el referente.

