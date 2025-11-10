Uno Santa Fe | Santa Fe | María Florencia Morello

Reapertura del caso María Florencia Morello: "La madre necesita saber qué pasó con su hija que vino a estudiar y trabajar a Santa Fe"

Luego de que se confirmara la reapertura de la causa de abuso sexual y muerte de la joven de 21 años oriunda del norte santafesino ocurrido en octubre 2005, la fiscal a cargo dio detalles de lo que puede pasar

10 de noviembre 2025 · 09:46hs
María Florencia Morello tenía 21 años

UNO Santa Fe

María Florencia Morello tenía 21 años, era oriunda de Calchaquí y estaba estudiando y trabajando en la ciudad de Santa Fe. Fue abusada y asesinada en el ingreso a un edificio

La Fiscalía de Violencia de Género, Familiar y Sexual de Santa Fe confirmó la reapertura de la causa por el abuso sexual y muerte de María Florencia Morello, joven de 19 años asesinada el 1° de octubre de 2005 en la ciudad de Santa Fe. El caso fue reasignado recientemente a la fiscal Jorgelina Moser Ferro, quien confirmó que existen nuevos elementos genéticos que podrían permitir avanzar en la identificación del autor.

maria florencia morello
María Florencia Morello fue asesinada en la puerta de un edificio cuando salía para ir a trabajar en abril 2005

María Florencia Morello fue asesinada en la puerta de un edificio cuando salía para ir a trabajar en abril 2005

“Recibí la causa hace pocos días y estamos comenzando el análisis. Hay un patrón genético recabado en su momento y se evaluará si puede compararse con nuevas muestras o datos que pudieran surgir”, explicó Moser Ferro en diálogo con LT10.

La investigación estuvo archivada durante años, ya que no se logró identificar compatibilidad entre el ADN hallado en la escena y las personas inicialmente investigadas. Sin embargo, la fiscal general de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, dispuso su reapertura ante avances en criterios de valoración genética y la posibilidad de reexaminar material técnico.

La causa podría estar prescripta, pero la investigación busca una respuesta para la familia

La fiscal Moser Ferro aclaró que, debido al tiempo transcurrido, 20 años, la causa se encontraría prescripta, salvo que el presunto autor haya cometido otro delito en el medio, lo que interrumpiría los plazos.

De todos modos, sostuvo que el Ministerio Público de la Acusación busca ofrecer acompañamiento y verdad a la familia: “Más allá de la prescripción, el objetivo es dar una respuesta. La madre necesita saber qué pasó con su hija que vino a estudiar y trabajar a Santa Fe”.

Recompensa y posibles nuevos testimonios

En el marco de la reapertura, se habilitó una recompensa para quienes aporten datos certeros que permitan avanzar en la identificación del agresor. “Es una herramienta útil si la información es fidedigna. Pero aún debemos evaluar si aparece algún dato real que permita vincularlo con el patrón genético existente”, señaló la fiscal.

María Florencia Morello caso reapertura fiscal
