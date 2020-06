Pese a las dificultades casi el 60% del comercio no piensa cerrar sus puertas

El comercio santafesino reabrió sus puertas hace más de un mes y si bien el ritmo de las ventas no es el esperado, están esperanzados con lo que pasará por el día del Padre. Pese a las dificultades que presenta el sector, en el último informe realizado por el Departamento de Investigaciones Sociales y Económicas del Centro Comercial, que hace referencia a los alquileres, el 59,70% dijo que pese a todo no piensas cerrar sus puertas.

La encuesta no solo abarca a los propietarios de los comercios en La Peatonal santafesina, sino a las distintas avenidas comerciales, en dónde manifestaron como es la situación actual sobre el pago de alquiler de sus locales.

En respuesta a la pregunta si han podido pagar normalmente el alquiler un 75,30% expresó haber tenido dificultades al respecto, mientras que el 24,70% lo efectuó con normalidad.

Entre las dificultades que plantearon algunos no pudieron realizar el pago con normalidad y tuvieron que efectuarlo en forma parcial. Mientras que un 43% manifestó que no lo pudo realizar dentro de los plazos habituales. También dijeron que algunos propietarios y algunas inmobiliarias no tuvieron ningún tipo de consideración ante la situación que vive el sector y la imposibilidad de llegar a abonar el alquiler.

peatonal.jpg

Lo positivo de este relevamiento es que, de todos los comerciantes que manifestaron tener dificultades, el 70% dijo que tiene el compromiso de regularizar su situación en el corto plazo.

Mientras que al consultarlos sobre si las dificultades para afrontarlos gastos los llevó a pensar en cerrar su negocio, solo el 6% manifestó que sí, un 60% manifestó que más allá de las dificultades no va a cerrar, mientras que un 30% lo evaluará en función de cómo vaya evolucionando la situación.

El 17% de los comerciantes que contestaron que no cerrarán sus puertas, destacó la buena voluntad de propietarios en reducir valores o flexibilizar tiempos de pago, considerándolo un tema prioritario para evitar el cierre. El 6,50% de los comerciantes encuestados expresó la decisión de cerrar sus puertas ante la imposibilidad de afrontar los gastos fijos, mientras un 33,80% lo evaluará conforme a la evolución de las ventas.