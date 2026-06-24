La transformación de la Plaza Italia dio un paso clave con la firma del histórico acuerdo: cómo sigue el proceso

El gobernador Pullaro y el intendente Poletti encabezaron la firma de un convenio para convocar a un concurso provincial de ideas arquitectónicas que convertirá el actual estacionamiento de la Legislatura en una plaza abierta para la ciudadanía.

Plaza Italia: El Gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de Santa Fe firmaron un convenio para transformar el estacionamiento de la Legislatura en una plaza pública.

La zona sur del casco histórico de la ciudad de Santa Fe tiene una deuda pendiente con sus vecinos: una plaza que existe en los mapas pero funciona como playa de estacionamiento. Este miércoles, el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Juan Pablo Poletti encabezaron la firma de un convenio que marca el inicio concreto de su transformación. El acuerdo habilita un Concurso Provincial de Ideas Arquitectónicas para reconvertir el predio ubicado frente a la Legislatura provincial en un espacio público abierto, con áreas verdes, juegos infantiles y sectores de encuentro comunitario.

El convenio fue suscrito por el Gobierno de Santa Fe , la Cámara de Senadores , la Cámara de Diputados , la Municipalidad de Santa Fe , el Concejo Municipal y el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Santa Fe .

Un espacio que vuelve a la gente

Las autoridades coincidieron en que la recuperación de la plaza representa una deuda histórica con la ciudadanía. El presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, fue directo al caracterizar el uso actual del predio: "La idea es devolverle un espacio a los vecinos que nos hemos apropiado la política", y calificó de riesgoso e inapropiado sostener un estacionamiento en una zona que naturalmente debería albergar espacios verdes y convivencia comunitaria.

En la misma línea, el gobernador Pullaro sintetizó el espíritu de la iniciativa: "Devolverle la plaza a la gente, devolverle la plaza a la familia, devolverle la plaza a los abuelos, devolverle la plaza a la ciudadanía y que pueda quedar un lugar muy pero muy bello."

El intendente Poletti, por su parte, apeló a la dimensión más cotidiana del espacio público: "Un espacio público inmediatamente a mí me retrotrae a familia, a encuentro, a abuelo con nieto, a poder disfrutar en familia, un encuentro de amigos, de juventudes. Y esto es un poco lo que se quiere recuperar."

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El eje cívico de General López

La Plaza Italia no es un predio aislado. Forma parte del eje cívico-institucional de avenida General López, donde conviven los tres poderes del Estado y edificios de alto valor patrimonial, y que constituye el trayecto protocolar del traspaso de mando. La futura intervención se complementará con otra iniciativa actualmente en tratamiento legislativo: la creación del Paseo de la Constitución Provincial, un corredor sobre calle General López entre Urquiza y San Jerónimo, con veredas más amplias, nueva iluminación y señalética unificada.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, consideró que se trata de "un proyecto transformador" porque en ese sector confluyen parte de la historia santafesina y los desafíos del futuro.

Cómo será el proceso participativo

Antes de definir las bases del concurso, la Municipalidad de Santa Fe conducirá un proceso participativo que replica el antecedente de la Asamblea Ciudadana por la Plaza San Martín. El mecanismo contempla siete instancias consecutivas con inicio a fines de junio: rondas con más de 40 organizaciones del entorno, jornadas con especialistas, encuestas presenciales y virtuales, talleres lúdicos para niños durante las vacaciones de invierno y una gran asamblea final. Todo el material recolectado será el insumo para redactar el pliego técnico que regulará la competencia arquitectónica.

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El concurso surgió del trabajo conjunto entre el Colegio de Arquitectura y Urbanismo, la FADU-UNL y la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF). Su presidenta, María Victoria Alconchel, celebró la convocatoria y asumió un compromiso de responsabilidad y celeridad para cumplir con los objetivos técnicos: calificó la iniciativa como "una oportunidad histórica para recuperar y resignificar un espacio estratégico de la capital provincial."

Obra pública e inversión provincial

Pullaro aprovechó el acto para enmarcar la iniciativa dentro de la política de inversión pública provincial. "Estamos convencidos de que, en momentos de dificultades económicas, el Estado debe aplicar políticas contracíclicas e invertir para sostener las economías locales y generar empleo", afirmó, y remarcó que actualmente 40.000 personas trabajan en obras financiadas por el Gobierno de Santa Fe.

Del acto participaron además el secretario de Obras Públicas, Marcelo Pascualón; el presidente del Concejo Municipal, Sergio Basile; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez; el senador por La Capital, Julio Garibaldi; legisladores provinciales; representantes del Colegio de Arquitectura y Urbanismo; integrantes de asociaciones italianas y la Vecinal Barrio Sur.

Si se cumplen los plazos previstos, la transformación de Plaza Italia marcará el inicio de una nueva etapa para el casco histórico sur de la ciudad, con un espacio pensado para el encuentro ciudadano en uno de los sectores más emblemáticos de Santa Fe.