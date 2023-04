Piden colaboración para un nene rosarino que tiene cáncer y necesita seguir el tratamiento

cáncer rosario tratamiento (3).jpg

El nene hizo todo el protocolo de neuroblastoma correspondiente en Rosario y en un momento entró en remisión. "El año pasado tuvo una recaída, a lo cual su médica ya sabía que no había más que hacer en la ciudad porque el tratamiento que estamos haciendo acá en Barcelona en Argentina todavía no está aprobado. Entonces, no quedó otra opción que hacer una campaña millonaria, tuvimos que juntar $43.000.000. Gracias a los medios que hicieron visible su caso y a la gente del pueblo se juntó el dinero así que pudimos viajar acá el 7 de julio del 2022", manifestó.

Sobre su estado actual, detalló: "Entró en el ensayo clínico, evolucionó muy bien con la droga naxitamab, que es la que le enseña al cuerpo a defenderse del neuroblastoma. Desde que vinimos, durante estos cinco meses de tratamiento, se le salieron todos los focos de neuroblastoma. Pero el mes pasado el médico le hizo todos los estudios correspondientes que se hacen cada dos meses y le detectaron pequeños focos y como ya viene con quimios y trasplante de médula su sistema inmune está un poquito indefenso todavía. Ahora tenemos que extender el tratamiento acá".

"Nico está muy bien, la droga lo ayudó muchísimo y pudo llevar ahora una vida relativamente normal, no es normal del todo porque todavía no puede ir a la escuela. Mejoró su salud, sus hemogramas y muchísimo su cuerpo, es más, parece que no tuviera cáncer en su cuerpo, pero lo tiene. A veces padece molestias y dolores que son justamente por estos focos que le detectaron", expuso.

Para seguir en Barcelona necesitan reunir más dinero: "Ahora están faltando 210.000 euros, que sería $47.000.000, de los cuales ya reunimos $15.000.000, así que estaría faltando el resto. Y para junio tiene que estar la plata porque sino él no va a tener la posibilidad de hacer el cuarto y quinto ciclo". De juntar la suma necesaria se quedarían en España cinco meses más. Luego de ese tiempo volverían a casa y cada tres meses tendrían que volver para hacer controles.

"La droga que usa Nicolás no está aprobada en Argentina, entonces se respaldan en eso hasta las obras sociales. Sabemos que en Estados Unidos y Europa ya está aprobada y ya dejó de ser ensayo. El Anmat no lo hizo, la obra social nos lo bajó enseguida, nos dijo que como no estaba en el vademécum no tienen por qué cubrirla", dio a conocer Pamela.

Los interesados en ayudar y conocer más acerca de la historia de Nicolás se pueden dirigir a su cuenta de Instagram (@todosxnico2022), allí se encuentran también los datos de las dos cuentas bancarias para colaborar, una de Argentina y otra en Europa. Además, cuentan con una página web (www.todosxnico.com.ar) donde se encuentran los teléfonos de contacto y hay un link de pago. "Hicimos la cuenta de que si 100.000 personas aportan $470 Nico llega", explicó.

