La zona de barrio Candioti Sur volvió en los últimos días a ser ocupada por gente que pernocta en los espacios públicos. Los vecinos pidieron más controles.

La esquina de avenida Alem y el paseo Vélez Sarsfield es una zona que históricamente fue copada por trapitos y limpiavidrios, que al mismo tiempo, ocupan espacios públicos para pernoctar y aprovechar el paso de camiones por una ruta internacional y el crecimiento en la zona del polo gastronómico.

La presencia de personas en situación de calle volvió a instalarse en la agenda pública de la ciudad de Santa Fe. En barrio Candioti Sur, vecinos advierten un aumento en los últimas semana de personas que pernoctan durante el día y aseguran que la preocupación crece, especialmente entre adultos mayores y comerciantes de la zona.

Vélez Sarsfield y Alem amanecieron repletos de basura: vecinos denuncian presencia de trapitos y limpiavidrios

Según describieron los vecinos, el crecimiento de personas que pernoctan en la vía pública se percibe en distintos puntos del barrio: esquinas y sectores cercanos a zonas de bares, espacios verdes, sobre calle Las Heras, Vélez Sarsfield y avenida Alem.

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Durante las ultimas semanas, los bancos del paseo Vélez Sarsfield fueron ocupados por personas en situación de calle durante todos los días. Este lunes, dichos bancos aparecieron repletos de basura.

Violencia y suciedad

Muchos vecinos denunciaron situaciones de agresividad relacionado a la ocupación de los espacios públicos y la "guerra de terrenos ganados". La preocupación no se centra únicamente en la presencia de personas en la calle, sino en algunas consecuencias derivadas, como la suciedad y el uso de espacios públicos y fachadas para realizar necesidades básicas ante la falta de sanitarios.

“Es un gran problema también el tema de la suciedad. El vecino se queja de eso”, indicó a UNO Santa Fe un referente vecinal, aclarando que la queja “no es tanto por el tema social de ver gente en la calle, sino más bien por lo que implica”.

Una carpa e indignación de los vecinos

Vale recordar que el dato que más indignación generó en los vecinos de la zona, fue la consolidación de un asentamiento precario en el paseo Vélez Sarsfield en el mes de febrero. Según los vecinos, un limpiavidrios comenzó durmiendo en los bancos con cartones, luego sumó colchones y finalmente instaló una carpa estructural donde pasó las noches del fin de semana largo por los feriados de carnaval.