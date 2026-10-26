Uno Santa Fe | Santa Fe | Vélez Sársfield

Vélez Sarsfield y Alem amanecieron repletos de basura: vecinos denuncian presencia de trapitos y limpiavidrios

La zona de barrio Candioti Sur volvió en los últimos días a ser ocupada por gente que pernocta en los espacios públicos. Los vecinos pidieron más controles.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

26 de octubre 2026 · 10:07hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Vélez Sarsfield y Alem amanecieron repletos de basura: vecinos denuncian presencia de trapitos y limpiavidrios

Vélez Sarsfield y Alem amanecieron repletos de basura: vecinos denuncian presencia de trapitos y limpiavidrios
Vélez Sarsfield y Alem amanecieron repletos de basura: vecinos denuncian presencia de trapitos y limpiavidrios

Vélez Sarsfield y Alem amanecieron repletos de basura: vecinos denuncian presencia de trapitos y limpiavidrios

La esquina de avenida Alem y el paseo Vélez Sarsfield es una zona que históricamente fue copada por trapitos y limpiavidrios, que al mismo tiempo, ocupan espacios públicos para pernoctar y aprovechar el paso de camiones por una ruta internacional y el crecimiento en la zona del polo gastronómico.

La presencia de personas en situación de calle volvió a instalarse en la agenda pública de la ciudad de Santa Fe. En barrio Candioti Sur, vecinos advierten un aumento en los últimas semana de personas que pernoctan durante el día y aseguran que la preocupación crece, especialmente entre adultos mayores y comerciantes de la zona.

V&eacute;lez Sarsfield y Alem amanecieron repletos de basura: vecinos denuncian presencia de trapitos y limpiavidrios

Vélez Sarsfield y Alem amanecieron repletos de basura: vecinos denuncian presencia de trapitos y limpiavidrios

Según describieron los vecinos, el crecimiento de personas que pernoctan en la vía pública se percibe en distintos puntos del barrio: esquinas y sectores cercanos a zonas de bares, espacios verdes, sobre calle Las Heras, Vélez Sarsfield y avenida Alem.

LEER MÁS: Personas en situación de calle en Bº Candioti Sur: vecinos advierten un escenario complejo y piden un abordaje integral

Durante las ultimas semanas, los bancos del paseo Vélez Sarsfield fueron ocupados por personas en situación de calle durante todos los días. Este lunes, dichos bancos aparecieron repletos de basura.

Violencia y suciedad

Muchos vecinos denunciaron situaciones de agresividad relacionado a la ocupación de los espacios públicos y la "guerra de terrenos ganados". La preocupación no se centra únicamente en la presencia de personas en la calle, sino en algunas consecuencias derivadas, como la suciedad y el uso de espacios públicos y fachadas para realizar necesidades básicas ante la falta de sanitarios.

“Es un gran problema también el tema de la suciedad. El vecino se queja de eso”, indicó a UNO Santa Fe un referente vecinal, aclarando que la queja “no es tanto por el tema social de ver gente en la calle, sino más bien por lo que implica”.

Una carpa e indignación de los vecinos

Vale recordar que el dato que más indignación generó en los vecinos de la zona, fue la consolidación de un asentamiento precario en el paseo Vélez Sarsfield en el mes de febrero. Según los vecinos, un limpiavidrios comenzó durmiendo en los bancos con cartones, luego sumó colchones y finalmente instaló una carpa estructural donde pasó las noches del fin de semana largo por los feriados de carnaval.

En el mes de febrero. La aparici&oacute;n de una carpa en plena ciclov&iacute;a alert&oacute; a los vecinos y profundiz&oacute; la constante presencia de limpiavidrios. &nbsp;

En el mes de febrero. La aparición de una carpa en plena ciclovía alertó a los vecinos y profundizó la constante presencia de limpiavidrios.

Vélez Sársfield basura barrio Candioti Sur limpiavidrios suciedad
Noticias relacionadas
Piden declarar la emergencia por violencia de género en Santa Fe tras reportarse 43 femicidios y 74 intentos en el año

Piden declarar la emergencia por violencia de género en Santa Fe tras reportarse 43 femicidios y 74 intentos en el año

Cientos de personas celebraron la diversidad en Santa Fe y reclamaron por políticas de inclusión

"Basta de odio": la Marcha del Orgullo volvió a movilizar a Santa Fe

Santa Fe refuerza la defensa costera de la Ruta 1 ante una posible crecida del río San Javier

Cierran pasos clandestinos en las defensas entre Helvecia y Saladero Cabal ante una posible crecida del río San Javier

Autopista Santa Fe-Rosario: la Provincia pone en marcha la segunda etapa de obras del tercer carril

Autopista Santa Fe-Rosario: la Provincia pone en marcha la segunda etapa de obras del tercer carril

Lo último

Defensores de Belgrano busca la salvación ante San Miguel antes de visitar a Colón

Defensores de Belgrano busca la salvación ante San Miguel antes de visitar a Colón

Colón empieza a mirar el Reducido: cómo cambiarían sus rivales según su posición final

Colón empieza a mirar el Reducido: cómo cambiarían sus rivales según su posición final

El dato que ilusiona a Colón y que refuerza su chapa de candidato en el Reducido

El dato que ilusiona a Colón y que refuerza su chapa de candidato en el Reducido

Último Momento
Defensores de Belgrano busca la salvación ante San Miguel antes de visitar a Colón

Defensores de Belgrano busca la salvación ante San Miguel antes de visitar a Colón

Colón empieza a mirar el Reducido: cómo cambiarían sus rivales según su posición final

Colón empieza a mirar el Reducido: cómo cambiarían sus rivales según su posición final

El dato que ilusiona a Colón y que refuerza su chapa de candidato en el Reducido

El dato que ilusiona a Colón y que refuerza su chapa de candidato en el Reducido

Cuando el dolor de cuello se convierte en dolor de cabeza: qué es la cefalea cervicogénica

Cuando el dolor de cuello se convierte en dolor de cabeza: qué es la cefalea cervicogénica

Ola de robos de flexibles de gas en Santa Fe: alertan por un mercado ilegal de cobre que genera peligro en los barrios

Ola de robos de flexibles de gas en Santa Fe: alertan por un mercado ilegal de cobre que genera peligro en los barrios

Ovación
El dato que ilusiona a Colón y que refuerza su chapa de candidato en el Reducido

El dato que ilusiona a Colón y que refuerza su chapa de candidato en el Reducido

Colón va por el tercer puesto: qué necesita para escalar en la última fecha de la Primera Nacional

Colón va por el tercer puesto: qué necesita para escalar en la última fecha de la Primera Nacional

Villa Dora se consagró campeón de la Copa Santa Fe

Villa Dora se consagró campeón de la Copa Santa Fe

Lionel Messi va por su noveno Balón de Oro: quiénes son los grandes candidatos

Lionel Messi va por su noveno Balón de Oro: quiénes son los grandes candidatos

Defensores de Belgrano busca la salvación ante San Miguel antes de visitar a Colón

Defensores de Belgrano busca la salvación ante San Miguel antes de visitar a Colón

Policiales
Alejandra: aprehendieron a un hombre investigado por tentativa de homicidio hiriendo de gravedad a una mujer

Alejandra: aprehendieron a un hombre investigado por tentativa de homicidio hiriendo de gravedad a una mujer

La Guardia: la Policía secuestró 370 metros de cables robados en un predio de acopio en la Bajada Distéfano

La Guardia: la Policía secuestró 370 metros de cables robados en un predio de acopio en la Bajada Distéfano

Aprehendieron a dos hombres por tentativa de homicidio a balazos en un complejo de fútbol 5

Aprehendieron a dos hombres por tentativa de homicidio a balazos en un complejo de fútbol 5

Cayó en Entre Ríos un hombre que sería el autor de una estafa de 400.000 dólares a una mujer de 75 años en Avellaneda

Cayó en Entre Ríos un hombre que sería el autor de una estafa de 400.000 dólares a una mujer de 75 años en Avellaneda

Barrio Sargento Cabral: aprehendieron a un prestamista por amenazas y extorsión tras un préstamo de $300.000

Barrio Sargento Cabral: aprehendieron a un prestamista por amenazas y extorsión tras un préstamo de $300.000

Santo Tomé: chocaron cuatro camiones y dos camionetas sobre la autopista Rosario-Santa Fe

Santo Tomé: chocaron cuatro camiones y dos camionetas sobre la autopista Rosario-Santa Fe

Escenario
U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula