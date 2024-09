Piden que la Justicia investigue si Nicolás Mattioli usaba el celular cuando atropelló a la ciclista

Al mismo tiempo, pidieron que la pareja del cantante preste declaración testimonial.

Familiares de la ciclista atropellada apuntan a Nicolás Mattioli por el "exceso de velocidad" y dudan de su capacidad visual

"Seguramente venía peleándose con el teléfono. Por eso nosotros ahora vamos a pedir también que le secuestren el teléfono, para ver si en ese momento del accidente lo estaba usando", sostuvo Marcos, quien se refirió a la discapacidad visual que Mattioli tiene en el ojo derecho y aseguró que es un agravante en el caso caratulado como homicidio culposo.

El nuevo video del accidente fatal en Santo Tomé que involucra al cantante de cumbia Nicolás Mattioli

Además, dijo que la camioneta no era del artista, sino de su hermana: "La de él tiene espejos retrovisores y no está polarizada La velocidad también es un agravante. Mi hermana iba por la orilla. No podemos entender por qué él iba por ahí. No podemos entender lo que pasó".

Nicolás Mattioli venía de realizar dos shows en Rosario y se dirigía a su casa en la ciudad de Santo Tomé cuando atropelló y mató a Mónica Darguez, que circulaba en bicicleta.

Tras el siniestro, el victimario frenó y se bajó para asistir a la mujer, pero cuando llegó la ambulancia, los profesionales de la salud detectaron que no tenía signos vitales.

Por razones que se tratan de establecer el impacto de la camioneta contra la bicicleta habría sido desde atrás, ya que transitaban en el mismo sentido.