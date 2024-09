Familiares de la ciclista atropellada apuntan a Nicolás Mattioli por el "exceso de velocidad" y dudan de su capacidad visual

Marcos, uno de los hermanos de la víctima, contó que hasta hace dos meses fue utilero de la banda de Nicolás y agregó: “ Le mandé un mensaje y no me contestó . Sí su hermana Julieta, que me dijo que estaban dolidos. Si hay justicia, tiene que terminar preso ”.

La situación judicial de Nicolás Mattioli luego del accidente fatal donde murió una mujer de 44 años

“Gracias al video que conseguimos y decidimos publicar las cuestiones están claras. Lo hicimos porque esto se iba a enfriar, como pasa siempre", agregó.

El pasado sábado, la mujer de 45 años, fue atropellada por el hijo del cantante Leo Mattioli en Santo Tomé.



El hermano de la víctima destacó: "Yo conozco que Nicolás tiene un problema en un ojo. Se ve que él iba a alta velocidad y no iba en su camioneta, era la de su hermana, que además está polarizada y no tenía los retrovisores como corresponde".

Respecto a su capacidad visual, Marco señaló: "Él tiene que tener un carnet de discapacidad visual, que no sé si lo tiene”.

El hermano de Claudia dijo que conoce a Nicolás y a su todo su entorno. “Vive a seis cuadras de acá. Para ellos también es trágico, pero el dolor es nuestro. Es un tipazo, no voy a decir otra cosa, pero esto es su responsabilidad. Como jefe mío fue un tipazo, pero yo estoy del lado de mi hermana. Que se haga cargo. Nosotros no vamos a parar ni vamos a bajar los brazos”, añadió en declaraciones a El Tres, de Rosario.

La hija de Claudia, la ciclista atropellada por el hijo de Leo Mattioli, habló tras el pedido de justicia de toda la familia.

Marcos anticipó que el próximo viernes volverán a movilizarse en reclamo de justicia en Santo Tomé. “Esperemos que venga gente porque uno nunca sabe cuándo le puede pasar. Hoy nos tocó a nosotros”, concluyó.

Mariel, otra hermana de la ciclista, contó que el sábado pasado Claudia iba en bicicleta a su primer día de trabajo en un lugar en el que había conseguido un ingreso extra. “Había estado tomando mates con el hijo. Incluso posteó una foto donde decía que estaba tranquila y en paz”, señaló.

La hija de la mujer también se acercó a hablar al móvil y expresó: “Quiero justicia. Si un hombre de 31 años, que trabaja, que sabe que tiene una discapacidad y de igual manera sale a esa velocidad, es un irresponsable. Pido justicia. Mi mamá iba por donde corresponde. No sirve de nada que lo detengan por unas horas. Tiene que ir preso porque puede volver a pasar. Ya tuvo otros casos y no aprende la lección”.

“Me enoja que esté libre. Tendría que estar preso desde el sábado. Y me enoja el fanatismo de la gente. No importa que sea Nico Mattioli o el hijo de tal. Es la inmadurez para defenderlo. Me metí en las redes y veía gente que insultaba a mi mamá”, finalizó.