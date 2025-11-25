Uno Santa Fe | Santa Fe | pirotecnia

Pirotecnia en el estadio 15 de Abril: la Municipalidad labró un acta al Club Atlético Unión

El intendente Juan Pablo Poletti aseguró que ya se formalizó un acta por el uso de pirotecnia no autorizada y advirtió que se intensificarán las multas y clausuras a locales clandestinos.

25 de noviembre 2025 · 10:34hs
Valentín Fascendini

Valentín Fascendini, víctima de un fuego artificial en el recibimiento de Unión.

El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, se refirió al episodio ocurrido durante el partido entre Unión y Gimnasia, donde el uso de pirotecnia en la previa generó preocupación tras viralizarse imágenes de un fuego artificial que salió en dirección horizontal y casi impacta en un jugador rojiblanco, Valentín Fascendini, y en uno de los niños que acompañan la formación del equipo.

Poletti confirmó que la Municipalidad labró un acta al Club Atlético Unión por el uso de pirotecnia dentro del estadio. “Se labró un acta dado la pirotecnia que se desarrolló y ya se notificó y se comunicó al organismo de control pertinente”, explicó el mandatario.

Pirotecnia.

Multa

El intendente remarcó que durante el operativo municipal hubo personal controlando tanto en la previa como durante el encuentro, y reiteró que el municipio sostiene una política activa de inspección. “Seguimos clausurando ventas clandestinas y lugares no habilitados para tal fin”, afirmó.

Poletti reconoció que existen productos lumínicos e insonoros permitidos, pero advirtió que todo aquello que no esté autorizado será motivo de multa. Además, señaló la dificultad de controlar la comercialización online: “Sabemos que hay un mercado que se compra por internet, es muy difícil de controlar, pero tenemos que seguir, y al que cometa infracciones le vamos a seguir labrando actas”.

pirotecnia Unión Municipalidad
Noticias relacionadas
Cuidar la piel en Santa Fe, es fundamental ante el alargamiento de los días y la mayor exposición solar

Cómo cuidar la piel en Santa Fe ante la llegada de los días más largos y la mayor exposición solar

Avances en la investigación del patrimonio arqueológico de Santo Tomé

Avances en la investigación del patrimonio arqueológico de Santo Tomé

Tareas territoriales en Costa Azul: salud, identidad y alimentación saludable

Tareas territoriales en Costa Azul: salud, identidad y alimentación saludable

Alerta sanitaria por casos de sarampión

Emitieron un alerta tras la circulación de viajeros con sarampión que incluye a Santa Fe: qué debe tenerse en cuenta

Lo último

Análisis del mercado laboral en Santa Fe: la reducción de puestos se concentra en grandes empresas

Análisis del mercado laboral en Santa Fe: la reducción de puestos se concentra en grandes empresas

Los históricos que volvieron a Unión y que terminaron decepcionando

Los históricos que volvieron a Unión y que terminaron decepcionando

Sigue el conflicto en Colón: los jugadores mantienen la medida de fuerza por la deuda salarial

Sigue el conflicto en Colón: los jugadores mantienen la medida de fuerza por la deuda salarial

Último Momento
Análisis del mercado laboral en Santa Fe: la reducción de puestos se concentra en grandes empresas

Análisis del mercado laboral en Santa Fe: la reducción de puestos se concentra en grandes empresas

Los históricos que volvieron a Unión y que terminaron decepcionando

Los históricos que volvieron a Unión y que terminaron decepcionando

Sigue el conflicto en Colón: los jugadores mantienen la medida de fuerza por la deuda salarial

Sigue el conflicto en Colón: los jugadores mantienen la medida de fuerza por la deuda salarial

Alicia Tate dejó su cargo en el Gobierno provincial por cuestiones personales

Alicia Tate dejó su cargo en el Gobierno provincial por "cuestiones personales"

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que quería matarse

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que "quería matarse"

Ovación
Fin de ciclo para varios en Unión: los nombres de los que podrían haber jugado su último partido

Fin de ciclo para varios en Unión: los nombres de los que podrían haber jugado su último partido

El gran problema que mostró Unión y que lo terminó condenando

El gran problema que mostró Unión y que lo terminó condenando

A cinco años de la muerte de Diego Armando Maradona

A cinco años de la muerte de Diego Armando Maradona

Almagro A y Sanjustino empiezan a definir al campeón del Prefederal

Almagro A y Sanjustino empiezan a definir al campeón del Prefederal

La Liga Santafesina conoce sus representantes para la Copa Federación

La Liga Santafesina conoce sus representantes para la Copa Federación

Policiales
La PDI detuvo al Zurdo, buscado por un millonario robo en Entre Ríos

La PDI detuvo al "Zurdo", buscado por un millonario robo en Entre Ríos

Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Escenario
Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de Magos, Espadas y Rosas

Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de "Magos, Espadas y Rosas"

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando Anónimo, su segundo disco

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando "Anónimo", su segundo disco

Eruca Sativa llega a Tribus presentando A tres días de la tierra

Eruca Sativa llega a Tribus presentando "A tres días de la tierra"

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"