El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, se refirió al episodio ocurrido durante el partido entre Unión y Gimnasia, donde el uso de pirotecnia en la previa generó preocupación tras viralizarse imágenes de un fuego artificial que salió en dirección horizontal y casi impacta en un jugador rojiblanco, Valentín Fascendini, y en uno de los niños que acompañan la formación del equipo.
Pirotecnia en el estadio 15 de Abril: la Municipalidad labró un acta al Club Atlético Unión
El intendente Juan Pablo Poletti aseguró que ya se formalizó un acta por el uso de pirotecnia no autorizada y advirtió que se intensificarán las multas y clausuras a locales clandestinos.
Poletti confirmó que la Municipalidad labró un acta al Club Atlético Unión por el uso de pirotecnia dentro del estadio. “Se labró un acta dado la pirotecnia que se desarrolló y ya se notificó y se comunicó al organismo de control pertinente”, explicó el mandatario.
Multa
El intendente remarcó que durante el operativo municipal hubo personal controlando tanto en la previa como durante el encuentro, y reiteró que el municipio sostiene una política activa de inspección. “Seguimos clausurando ventas clandestinas y lugares no habilitados para tal fin”, afirmó.
Poletti reconoció que existen productos lumínicos e insonoros permitidos, pero advirtió que todo aquello que no esté autorizado será motivo de multa. Además, señaló la dificultad de controlar la comercialización online: “Sabemos que hay un mercado que se compra por internet, es muy difícil de controlar, pero tenemos que seguir, y al que cometa infracciones le vamos a seguir labrando actas”.