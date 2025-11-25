Pirotecnia en el estadio 15 de Abril: la Municipalidad labró un acta al Club Atlético Unión

El intendente Juan Pablo Poletti aseguró que ya se formalizó un acta por el uso de pirotecnia no autorizada y advirtió que se intensificarán las multas y clausuras a locales clandestinos.

El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti , se refirió al episodio ocurrido durante el partido entre Unión y Gimnasia, donde el uso de pirotecnia en la previa generó preocupación tras viralizarse imágenes de un fuego artificial que salió en dirección horizontal y casi impacta en un jugador rojiblanco, Valentín Fascendini, y en uno de los niños que acompañan la formación del equipo .

Poletti confirmó que la Municipalidad labró un acta al Club Atlético Unión por el uso de pirotecnia dentro del estadio. “Se labró un acta dado la pirotecnia que se desarrolló y ya se notificó y se comunicó al organismo de control pertinente”, explicó el mandatario.

Pirotecnia.

Multa

El intendente remarcó que durante el operativo municipal hubo personal controlando tanto en la previa como durante el encuentro, y reiteró que el municipio sostiene una política activa de inspección. “Seguimos clausurando ventas clandestinas y lugares no habilitados para tal fin”, afirmó.

Poletti reconoció que existen productos lumínicos e insonoros permitidos, pero advirtió que todo aquello que no esté autorizado será motivo de multa. Además, señaló la dificultad de controlar la comercialización online: “Sabemos que hay un mercado que se compra por internet, es muy difícil de controlar, pero tenemos que seguir, y al que cometa infracciones le vamos a seguir labrando actas”.