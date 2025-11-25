Uno Santa Fe | Santa Fe | tareas

Tareas territoriales en Costa Azul: salud, identidad y alimentación saludable

Profesionales de la salud del CAPS Eva Duarte de Perón estuvieron presentes para brindar atención a infancias, adolescencias y personas adultas.

25 de noviembre 2025 · 10:33hs
gentileza

La Municipalidad de Santo Tomé informa que se llevaron a cabo tareas territoriales integrales en el Oratorio de Costa Azul, con el propósito de acercar servicios esenciales y acompañar a las familias de la zona a través de una intervención articulada.

nutricion infantil 1
Durante la jornada, profesionales de la salud del CAPS Eva Duarte de Perón estuvieron presentes para brindar atención a infancias, adolescencias y personas adultas. Los equipos contaron con la participación de pediatras, odontólogos y trabajadoras sociales, quienes desarrollaron diversas acciones preventivas y de acompañamiento sanitario.

Asimismo, se sumó el programa provincial “Registro Civil Acá”, dependiente del Ministerio de Gobierno e Innovación, a través del cual los vecinos pudieron realizar trámites como la reposición del DNI por extravío, actualizaciones documentarias para menores de edad y la emisión de partidas de nacimiento, matrimonio, defunción y uniones convivenciales.

Por otro lado, la Dirección de Bienestar Comunitario llevó adelante un stand de promoción de la alimentación saludable, en el marco del Programa Municipal contra la Malnutrición Infantil. Esta propuesta surgió como una devolución a los resultados de las evaluaciones nutricionales realizadas previamente en el territorio.

En este sentido, la directora de Bienestar Comunitario, Soledad Santa Cruz, señaló: “Este espacio toma como premisa que, en las evaluaciones, las familias manifestaron no consumir legumbres y cereales, a pesar de recibir refuerzos alimentarios del municipio que incluyen estos alimentos. En ese sentido, vimos necesario reforzar conocimientos sobre cómo cocinarlos y promover la creatividad culinaria con recetas accesibles.”

La jornada tuvo como objetivo fortalecer el acceso a derechos esenciales, promover hábitos saludables y brindar herramientas concretas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias de Costa Azul.

nitricion infantil 2
tareas costa Santo Tomé
