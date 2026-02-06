Plan FinEs en Santa Fe: más de 5.300 estudiantes ya se inscribieron para terminar la secundaria

En una semana, 5.332 personas se anotaron para rendir materias pendientes y conseguir su título secundario en Santa Fe

En menos de una semana ya se inscribieron 5.332 personas que quieren completar sus estudios

El Plan FinEs 2026 continúa sumando inscriptos en la Provincia de Santa Fe. Desde que se abrió el registro, este lunes 2 de febrero, 5.332 personas ya iniciaron el trámite para rendir materias adeudadas y finalizar sus estudios secundarios con el título oficial de su escuela de origen .

La subsecretaria de Educación Secundaria, Mariela Bosio, destacó el alcance de la iniciativa: “El Plan FinEs 2026 es una nueva oportunidad para jóvenes y adultos que, habiendo terminado de cursar la secundaria en algún momento de su vida, aún adeudan materias. Esta propuesta les permite rendirlas y obtener su título para seguir adelante con sus proyectos personales, laborales y educativos”.

Bosio subrayó además que el programa no otorga un certificado alternativo: “Cada estudiante obtiene el título completo de la escuela donde cursó quinto año. No es un título paralelo, sino la acreditación formal de su propia trayectoria educativa”.

La inscripción está abierta hasta el 9 de febrero, y las tutorías serán presenciales en sedes distribuidas en toda la provincia

La inscripción permanecerá abierta hasta el lunes 9 de febrero y está destinada a mayores de 18 años que hayan finalizado el cursado en escuelas secundarias de la Provincia de Santa Fe y todavía tengan espacios curriculares pendientes.

Las tutorías presenciales se desarrollarán entre el 9 de febrero y el 31 de marzo de 2026 en sedes distribuidas en todos los departamentos santafesinos. Están orientadas especialmente a egresados de las Escuelas de Educación Secundaria Orientada (EESO) y de las Escuelas de Enseñanza Media para Adultos (Eempa).

La inscripción y la información completa pueden realizarse en:

https://campuseducativo.santafe.edu.ar/plan-fines-2026-termina-tu-secundaria/.

Sedes del Plan FinEs 2026 por regiones

Región I

* Tostado (9 de Julio): EESO N.º 332 “Domingo Faustino Sarmiento” – Saavedra 1080.

Región II

* Reconquista (General Obligado): Eempa N.º 1.020 – General Obligado 776.

* Vera (Vera): Colegio Superior N.º 42 “Doctor Agustín Rossi” – Mitre 2445.

Región III

* Esperanza (Las Colonias): Liceo Municipal José Pedroni – Rivadavia 1390.

Región IV

* San Justo (San Justo): Complejo Cultural “El Ferro” – Ernesto Sábato 2200.

* Santa Fe (La Capital): Biblioteca Manuel Casado – Festram, Av. Gobernador Freyre 1635; Escuela Primaria Nocturna N.º 45 “José Hernández” – Blas Parera 7664.

* Santa Rosa de Calchines (Garay): Biblioteca Popular “Domingo Guzmán Silva” – Fray Antonio Rossi 488.

Región V

* Casilda (Caseros): Centro Económico Departamento Caseros – Buenos Aires 2474.

Región VI

* Rosario (Rosario): Eempa N.º 1.260 – Tucumán 3445; Eempa N.º 1.255 – Entre Ríos 143.

* Villa Gobernador Gálvez (Rosario): EESO N.º 364 “Soldado Aguirre” – Bordabehere 2200.

* San Lorenzo (San Lorenzo): Eempa N.º 128 – Moreno 543.

* Villa Constitución (Villa Constitución): Biblioteca Popular “María Perrisol” – Av. San Martín 851.

Región VII

* Venado Tuerto (General López): Eempa N.º 1.013 – Carlos Pellegrini 71.

Región IX

* San Cristóbal (San Cristóbal): Biblioteca Popular “San Martín” – Alvear 646.