Polémica por las apps de viajes: Didi suma traslados en moto en Santa Fe y el municipio advierte que son "ilegales"

El secretario de Gobierno de la ciudad, Sebastián Mastropaolo, advirtió que el nuevo servicio de Didi no está permitido y que la normativa vigente no contempla el transporte de pasajeros en motos mediante plataformas digitales

Según explicó el funcionario, la ordenanza vigente en la ciudad prohíbe expresamente el transporte de personas en motocicleta mediante aplicaciones. “No podemos garantizar la seguridad de los pasajeros que usan estos servicios. La normativa actual es clara, y hasta que no se modifique en el Concejo, los viajes en moto por plataformas seguirán siendo ilegales”, afirmó.

En diálogo con la prensa, Mastropaolo señaló que si bien algunas plataformas como Maxim y Cabify ya están registradas en el municipio, Uber y Didi aún no completaron su inscripción formal, aunque existe un canal de diálogo abierto.

“Nosotros estamos trabajando con una prórroga que permite a las plataformas avanzar en ese registro, pero eso no exime de cumplir con otros requisitos como el carnet profesional, seguro vigente y vehículo habilitado. En muchos casos, las multas se aplican porque los conductores no cumplen con esos requisitos, no por la prórroga”, detalló.

Una denuncia grave

El secretario también confirmó que en los últimos días hubo un caso grave denunciado públicamente relacionado con un conductor de Didi, lo que reavivó el debate sobre el control de estas plataformas. “Tomamos intervención directa, denunciamos al usuario y la empresa respondió rápidamente, dando de baja al conductor involucrado. Pero esto demuestra los riesgos de un sistema que aún no está del todo regulado”, explicó.

Consultado sobre la dificultad para detectar a los conductores ilegales, Mastropaolo admitió que el control es complejo: “No es fácil identificar a simple vista si dos personas en una moto están viajando por una app o no. Por eso insistimos en ordenar el sistema. Necesitamos que todas las plataformas se inscriban para poder fiscalizar adecuadamente”.

En ese sentido, el funcionario destacó que Santa Fe es una de las pocas ciudades del país que ya cuenta con una ordenanza específica para regular el transporte por plataformas digitales. “Incluso la justicia de Córdoba tomó como modelo nuestra normativa para exigir la inscripción de las apps. Nosotros controlamos, tenemos un número alto de secuestros de motos por semana y no vamos a ceder en este punto”, sentenció.

Nuevo Centro de Monitoreo Urbano

Además, anticipó que el 14 de mayo se abrirán los sobres para licitar el nuevo Centro de Monitoreo Urbano, que estará equipado con tecnología de última generación, incluida la implementación del anillo digital de seguridad. Este sistema contará con 1.500 cámaras provistas por la provincia, lectores de patentes, detección de velocidad y registros de ingresos y egresos de vehículos en la ciudad.

“Vamos a tener un control mucho más preciso. Esta herramienta no solo servirá para seguridad, sino también para movilidad urbana. Va a ser clave para detectar vehículos que circulen sin habilitación o que estén involucrados en delitos”, aseguró.