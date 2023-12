Poletti adelantó que de ser necesarias más casillas para evacuados no se construirán a la vera de la Ruta 168

De ser necesarios más módulos habitacionales para los vecinos evacuados, Poletti dijo que no serán a la vera de la Ruta 168.

El intendente de la ciudad, Juan Pablo Poletti, participó de una reunión en Casa de Gobierno junto a autoridades provinciales con motivo de darle seguimiento a la situación hídrica en Santa Fe, en la antesala de lo que -se pronostica- serán entre cinco y seis días de lluvias. Luego del encuentro, Poletti adelantó que, de ser necesarias más casillas para evacuados de las zonas en riesgo, no estarán ubicadas en la Ruta 168 como las actuales.

"Las familias que están a la vera de la Ruta 168 se mantienen ahí, todavía no están en condiciones de volver a su domicilio, a pesar de que se ha estacionado o bajado muy poquito el río. Tendremos que ver con el acumulado de lluvia que suceda entre miércoles y martes, que complica hacia el interior de la Vuelta del Paraguayo. No creemos que esto va a afectar los ríos, pero sí hacia el interior de esos barrios. Ya estamos contemplando la necesidad de que, si fuera necesario armar casillas, hacerlo en otro sector que no sea la vera de la Ruta 168", declaró.