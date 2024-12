Poletti confirmó la licitación de las sendas manda peatón en la Costanera para enero y su "inmediata construcción"

LEER MÁS: Tragedia en la Costanera: buscan la instalación de sendas manda peatón en toda la avenida Almirante Brown

Acerca del hecho trágico sucedido en la costanera santafesina, el intendente manifestó: "No saben lo difícil que eran los lunes al hablar en el hospital ante un hecho así y lo difícil que se hace hablar como intendente responsable cuando sucede un hecho de dichas características. Hay atrás una familia con mucho dolor y hay dos muertes, sobre una situación que no la soluciona un semáforo. Acá hay una suma de cosas que tenemos que hacer y hacia eso vamos".

Poletti habló sobre los controles y educación vial

Poletti expresó que "hoy hay nueve reductores de velocidad en la Costanera que los pusieron otras gestiones y que funcionan, hay lomos de burro, hay un cinemómetro, tenemos funcionando todos los dispositivos al alcance de nuestras manos, pero no alcanzan. Acá también vamos a poner cámaras, porque también creemos que hay que prevenir mostrando las imágenes y saber qué está sucediendo".

En relación a la cantidad de controles que puede realizar simultáneamente la Municipalidad y la limitada capacidad de acción en múltiples lugares, Poletti indicó: "Tenemos controles, pero lo que pasó sucedió un domingo a las 11 de la noche y los controles estaban sobre la Ruta 168, que también es un caos sobre la Ruta 1. Si hay que duplicar controles, lo haremos sin dudar".

"Acepto que sí tenemos que hacer más controles y los tenemos que ejecutar ya, pero no estamos hablando de educación, no podemos tener un inspector en cada esquina, porque si no salimos de ahí, controlamos la Costanera y vamos a tener el accidente de la lancha, del que también podemos hablar ¿Vamos a tener una lancha en cada riacho controlando o tenemos que educar para que el que toma alcohol no pueda manejar ni lancha, ni moto, ni auto?", insistió el mandatario.

Infractores en la terapia del Cullen

Acerca de cual es la mejor medida para prevenir estos casos, el intendente remarcó: "No quiero la multa recaudatoria de que te cobro tanto porque va a alta velocidad. Para el que maneja con alcoholemia positiva nosotros hicimos un convenio que para mí es lo que más le puede servir a la sociedad, para que estos infractores vayan a la terapia del Cullen y vean a esos 10, 12 pibes con tres cirugías en el cráneo, intubados con una familia llorando afuera, rezando para que no se nos muera. Lo viví nueve años de director y treinta años de médico. Quiero que los vean. No es solo poner multa o un manda peatón, tenemos que educar".

"No es un accidente, es prevenible, podemos prevenir pero para eso hay que educar. Por eso digo, la cámara es necesaria, el manda peatón es necesario, la disminución de velocidad es necesaria. Nada alcanza si hacemos solo eso. Tenemos que ir por educación, cambiemos conducta, dejemos de manejar si tomamos alcohol", reafirmó haciendo foco en la educación vial.

Concluyendo en este aspecto, Poletti reconoció que "también es nuestra responsabilidad" y subrayó: "Tengamos mejores servicios públicos de transporte, que pase el colectivo, que puedas volver en un taxi, en un remis y ahora en un vehículo de aplicación".