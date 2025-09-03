Uno Santa Fe | Santa Fe | Poletti

Poletti sobre el control a las aplicaciones de viajes: "No puede cualquiera sin capacitación dedicarse a esta tarea"

El intendente de Santa Fe remarcó que el municipio seguirá exigiendo requisitos para regular la actividad de las aplicaciones de viaje

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

3 de septiembre 2025 · 19:10hs
Aplicaciones de viajes en Santa Fe.

Aplicaciones de viajes en Santa Fe.

La discusión en torno al funcionamiento de las aplicaciones de transporte en Santa Fe volvió a ocupar la agenda pública. En medio de reclamos de choferes de apps por controles excesivos y pedidos de flexibilización en las condiciones de trabajo, el intendente Juan Pablo Poletti ratificó la postura del municipio: la prioridad es la seguridad de los pasajeros.

Queremos que el que transporte pasajeros tenga un carnet profesional que lo habilite para hacerlo, porque eso garantiza la seguridad de nuestros ciudadanos. No puede cualquiera sin capacitación dedicarse a esta tarea”, sostuvo Poletti.

Reuniones y diálogo con los actores

El mandatario local destacó que el municipio viene manteniendo encuentros con todos los sectores involucrados: “Nos hemos sentado con taxis, remises, concejales de la Comisión de Transporte y choferes de aplicaciones. También estamos articulando con las empresas para que se inscriban y trabajen en regla”, explicó.

Según Poletti, el desafío es igualar condiciones para que no haya competencia desleal: “Sabemos que hay taxistas y remiseros que también manejan con aplicaciones. Lo que buscamos es que todos estén bajo las mismas normas y que luego sea la ciudadanía la que decida cómo trasladarse”.

Reglas claras e innegociables

Consultado sobre la posibilidad de modificar los requisitos, el intendente fue categórico: “Escuchamos a todos, pero hay puntos que no son negociables. El carnet profesional es indispensable. Después, ojalá que las aplicaciones se inscriban formalmente y que podamos, como en otras ciudades, avanzar hacia un esquema ordenado en el que convivan apps, taxis y remises”.

Poletti insistió en que el objetivo no es restringir el servicio, sino ordenarlo: “Lo que más nos interesa es la protección y seguridad de cada uno de los ciudadanos. No se trata de imponer condiciones caprichosas ni aceptar exigencias de las aplicaciones. Es un trabajo de diálogo, consenso y búsqueda de lo mejor para los santafesinos”.

• LEER MÁS: Reclamo de choferes de Uber y Didi: "Los inspectores municipales nos están corriendo hasta abajo de la cama"

Poletti aplicaciones transporte
Noticias relacionadas
El ministro de Economía, Luis Caputo.

El riesgo país subió a casi 900 puntos, el nivel más alto en cinco meses

Tras los cruces y el exabrupto, Michlig y Mayoraz se volvieron a ver las caras: qué se dijeron los convencionales

Tras los cruces y el exabrupto, Michlig y Mayoraz se volvieron a ver las caras: qué se dijeron los convencionales

en vivo: la convencion debate cambios clave en el poder judicial que quedaran plasmados en la nueva constitucion

En VIVO: la Convención debate cambios clave en el Poder Judicial que quedarán plasmados en la nueva Constitución

reforma constitucional: dos temas criticos del poder judicial se negocian hasta ultimo momento

Reforma constitucional: dos temas críticos del Poder Judicial se negocian hasta último momento

Lo último

Los equipos argentinos ya conocen sus grupos en la Liga Sudamericana 2025

Los equipos argentinos ya conocen sus grupos en la Liga Sudamericana 2025

Primera victoria de Alma Juniors en el Clausura Femenino

Primera victoria de Alma Juniors en el Clausura Femenino

Oficial Prefederal: Almagro A y Gimnasia siguen firmes

Oficial Prefederal: Almagro A y Gimnasia siguen firmes

Último Momento
Los equipos argentinos ya conocen sus grupos en la Liga Sudamericana 2025

Los equipos argentinos ya conocen sus grupos en la Liga Sudamericana 2025

Primera victoria de Alma Juniors en el Clausura Femenino

Primera victoria de Alma Juniors en el Clausura Femenino

Oficial Prefederal: Almagro A y Gimnasia siguen firmes

Oficial Prefederal: Almagro A y Gimnasia siguen firmes

Las llamativas metáforas de Gustavo Alfaro en la previa de los partidos de la Selección de Paraguay

Las llamativas metáforas de Gustavo Alfaro en la previa de los partidos de la Selección de Paraguay

Poletti sobre el control a las aplicaciones de viajes: No puede cualquiera sin capacitación dedicarse a esta tarea

Poletti sobre el control a las aplicaciones de viajes: "No puede cualquiera sin capacitación dedicarse a esta tarea"

Ovación
José Alonso sería el candidato a presidente de Colón con el aval de José Vignatti

José Alonso sería el candidato a presidente de Colón con el aval de José Vignatti

Colón y Unión, ya tienen hora y día para su choque de Copa Santa Fe

Colón y Unión, ya tienen hora y día para su choque de Copa Santa Fe

La Reserva de Colón empató con Ferro y perdió la chance de meterse en zona de clasificación

La Reserva de Colón empató con Ferro y perdió la chance de meterse en zona de clasificación

Por qué Alpine sube a Aron y baja a Colapinto de la FP1 en Monza

Por qué Alpine sube a Aron y baja a Colapinto de la FP1 en Monza

La enorme diferencia respecto a la efectividad que Unión tenía y la que tiene ahora

La enorme diferencia respecto a la efectividad que Unión tenía y la que tiene ahora

Policiales
Pesos, dólares y euros: revelan el botín del millonario robo a la empresa Acerind en Santa Fe

Pesos, dólares y euros: revelan el botín del millonario robo a la empresa Acerind en Santa Fe

Audaz golpe en Recreo: robaron millones de pesos, reales y dólares de un lubricentro y hay sospechas de entregadores

Audaz golpe en Recreo: robaron millones de pesos, reales y dólares de un lubricentro y hay sospechas de entregadores

Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional