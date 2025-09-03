Poletti sobre el control a las aplicaciones de viajes: "No puede cualquiera sin capacitación dedicarse a esta tarea"

El intendente de Santa Fe remarcó que el municipio seguirá exigiendo requisitos para regular la actividad de las aplicaciones de viaje

La discusión en torno al funcionamiento de las aplicaciones de transporte en Santa Fe volvió a ocupar la agenda pública. En medio de reclamos de choferes de apps por controles excesivos y pedidos de flexibilización en las condiciones de trabajo, el intendente Juan Pablo Poletti ratificó la postura del municipio: la prioridad es la seguridad de los pasajeros .

“ Queremos que el que transporte pasajeros tenga un carnet profesional que lo habilite para hacerlo, porque eso garantiza la seguridad de nuestros ciudadanos. No puede cualquiera sin capacitación dedicarse a esta tarea ”, sostuvo Poletti.

Reuniones y diálogo con los actores

El mandatario local destacó que el municipio viene manteniendo encuentros con todos los sectores involucrados: “Nos hemos sentado con taxis, remises, concejales de la Comisión de Transporte y choferes de aplicaciones. También estamos articulando con las empresas para que se inscriban y trabajen en regla”, explicó.

Según Poletti, el desafío es igualar condiciones para que no haya competencia desleal: “Sabemos que hay taxistas y remiseros que también manejan con aplicaciones. Lo que buscamos es que todos estén bajo las mismas normas y que luego sea la ciudadanía la que decida cómo trasladarse”.

Reglas claras e innegociables

Consultado sobre la posibilidad de modificar los requisitos, el intendente fue categórico: “Escuchamos a todos, pero hay puntos que no son negociables. El carnet profesional es indispensable. Después, ojalá que las aplicaciones se inscriban formalmente y que podamos, como en otras ciudades, avanzar hacia un esquema ordenado en el que convivan apps, taxis y remises”.

Poletti insistió en que el objetivo no es restringir el servicio, sino ordenarlo: “Lo que más nos interesa es la protección y seguridad de cada uno de los ciudadanos. No se trata de imponer condiciones caprichosas ni aceptar exigencias de las aplicaciones. Es un trabajo de diálogo, consenso y búsqueda de lo mejor para los santafesinos”.

