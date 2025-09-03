La Reserva de Colón empató con Ferro y perdió la chance de meterse en zona de clasificación

La Reserva de Colón empató 1-1 ante Ferro, en el Predio 4 de Junio, y no pudo meterse en puestos de clasificación en la Zona A del Torneo Proyección.

La Reserva de Colón dejó escapar una oportunidad clave en su lucha por avanzar a la siguiente fase del Torneo Proyección. En el Predio 4 de Junio, el Sabalero igualó 1-1 ante Ferro y no pudo meterse entre los ocho mejores de la tabla.

El equipo visitante se adelantó a los 36 minutos del primer tiempo con un gol de Lucero, que aprovechó una distracción defensiva para poner en ventaja al conjunto de Caballito. Sin embargo, en la segunda parte Colón reaccionó y alcanzó la igualdad a través de Lucas Genolet, que a los 19’ del complemento convirtió un penal con mucha seguridad.

El punto dejó al equipo santafesino en la novena posición con 10 unidades, las mismas que Estudiantes, que se mantiene dentro de los puestos de clasificación por mejor diferencia de gol. A la espera de que jueguen sus compromisos Central Córdoba (9), Huracán (8) e Independiente Rivadavia (8), Colón corre el riesgo de perder más terreno en una zona muy pareja.

En la próxima jornada, el conjunto rojinegro buscará recuperarse cuando reciba a Barracas Central, en un duelo que puede ser decisivo para sostener sus aspiraciones de avanzar de ronda.

Formaciones de Colón y Ferro

Colón (1): 1-Giano Piaggio, 2-Jonás Ravano, 3-Junior Flores, 4-Nazareno Luque, 5-Abel Galbán, 6-Ramiro Soperez, 7-Mateo Lizondo, 8-Máximo Johnston, 7-Lucas Genolet, 10-Ignacio Sinturion y 11-Nicolás Nagel. DT: Martín Minella.

Ferro (1): Leonel Szalich; Matías Pandiella, Kitaro Paulucci, Lautaro Lucero, Luca Castillo; José Buralli; Francisco Cuzzani, Tiago Esidín, Lautaro Kapij; Gabriel Ayala, Tobías Gryceniuk. DT: Germán Sassone.

Suplentes de Colón: Gian Valdiviezo, Lucas Picech, Luca Campagnaro, Santiago García, Mateo Faure, Thiago Barría, Brian Peralta, Lorenzo Orzán, Jerónimo Buosi, Laureano Páez, Nahuel Ciro y Tiziano Favotti.

En Ferro: Ingresaron: Pérez por Kapij, Garrido por Gryceniuk, Puma por Cuzzani y Luppi por Ayala. Banco: Escalante, Goldstein, Maidana, Rivas y Ottalagano.

Cancha: Predio 4 de Junio.

Árbitro: Ignacio Dominguez.

Árbitro asistente 1: Nicolás Ruiz Segovia.

Árbitro asistente 2: Nicolás Rovira.