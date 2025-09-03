Uno Santa Fe | Santa Fe | Felipe Michlig

Tras los cruces y el exabrupto, Michlig y Mayoraz se volvieron a ver las caras: qué se dijeron los convencionales

El presidente de la Convención Reformadora, Felipe Michlig, pidió disculpas públicas tras su exabrupto durante una sesión, mientras que Nicolás Mayoraz aceptó las disculpas y destacó la necesidad de mantener el rol institucional del presidente dentro del debate.

3 de septiembre 2025 · 17:03hs
La Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe volvió a ser escenario de una polémica entre el presidente de la institución, Felipe Michlig, y el convencional Nicolás Mayoraz, luego del exabrupto que había protagonizado Michlig al término de la sesión del lunes, en la que se aprobó el régimen municipal de la nueva Constitución provincial.

Durante esa sesión, Michlig calificó a Mayoraz de "provocador". Sin embargo, al levantarse la sesión y con el micrófono aún abierto, se escuchó la frase: "Lo voy a c... a trompadas", lo que generó gran repercusión dentro del recinto y en los medios.

Este miércoles, en el marco de una nueva sesión de la convención, Felipe Michlig reconoció que tuvo una expresión totalmente desafortunada y que no corresponde a la conducta que debe mantener un dirigente ni un convencional.

La verdad que el exabrupto del cual salió de mi boca, no importa si el micrófono estaba abierto o cerrado, es una cuestión que no debió ocurrir. Quiero pedir sinceras disculpas a todos los convencionales, a todos los santafesinos y en particular al doctor Nicolás Mayoraz”, afirmó.

Michlig explicó que el incidente se produjo en un momento de tensión y cansancio, y aseguró que se trató de un error personal. “Bajo ningún punto de vista puede ser aceptado, soy el primero en recriminarme. Voy a hacer todo el esfuerzo para que esto no vuelva a ocurrir y que la Convención siga por los carriles normales, en el marco del respeto”, agregó.

Por su parte, Nicolás Mayoraz aceptó las disculpas de manera sincera y honesta. Sin embargo, subrayó que el rol del presidente de la Convención debe mantenerse institucionalmente neutral. “Desde la presidencia no se puede descalificar los dichos de otro convencional o de un bloque. Eso corresponde únicamente a los convencionales en ejercicio de su libertad de expresión”, afirmó.

Mayoraz destacó también que su bloque ha buscado colaborar con la reducción de la cantidad de oradores y el ordenamiento de las sesiones. “No queremos que fracase la Convención, aunque mantengamos planteos judiciales sobre la constitucionalidad del proceso. Estamos aquí porque mientras no haya un pronunciamiento definitivo, el proceso goza de presunción de legitimidad”, sostuvo.

