En VIVO: la Convención debate cambios clave en el Poder Judicial que quedarán plasmados en la nueva Constitución

La Convención Constituyente sesiona nuevamente para establecer los textos que definirán la selección de jueces, fiscales y defensores, así como la creación de tribunales para el enjuiciamiento de magistrados.

3 de septiembre 2025 · 16:17hs
La Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe se encuentra en una etapa decisiva del debate, centrada en los cambios al Poder Judicial que serán incorporados en la nueva Constitución provincial.

Entre los temas principales que concentran la atención está la selección de jueces, fiscales y defensores: Se mantiene que el gobernador tendrá la facultad de designar, pero bajo la supervisión de un Consejo de Selección, encargado de organizar concursos públicos y generar listas de aspirantes.

La controversia gira en torno a si estas listas serán realmente vinculantes, dado que la oposición y sectores judiciales consideran que el Ejecutivo mantiene un margen discrecional amplio.

También la conformacion Tribunales ad hoc para enjuiciamiento: Se propone la creación de tribunales integrados por magistrados, legisladores, abogados y miembros del Poder Judicial, con el objetivo de evaluar la conducta de jueces, fiscales y defensores.

La composición política de estos tribunales genera debate sobre la independencia judicial y el equilibrio de poderes.

En vivo, la sesión

Cronograma de sesiones de la convención reformadora

La Comisión de Labor Parlamentaria definió el calendario de debate de los dictámenes parciales:

  • Miércoles 3 de septiembre: Poder Judicial y otros organismos

  • Viernes 5 de septiembre: Declaraciones, Derechos y Garantías

  • Martes 9 y miércoles 10 de septiembre: Sesión final

Todas las sesiones comenzarán a las 14, con convocatoria previa de la Comisión a las 12 para definir los aspectos organizativos.

En estas jornadas, la Convención analizará los textos parciales elaborados por las comisiones temáticas, que luego serán integrados por la Comisión Redactora en el cuerpo definitivo de la Constitución.

