Poletti habló luego del robo sufrido: "Me tocó a mí, fue al azar y no lo tomo personal"

Durante la madrugada de este martes, delincuentes atacaron la camioneta particular del intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, provocando daños materiales y sustrayendo elementos personales

Poletti relató el hecho en primera persona y brindó todos los detalles de lo ocurrido: “Cuando salí a las 5.15 de la mañana encontré la ventanilla del auto estallada . El auto estaba estacionado en una dársena sobre Avenida Freyre y tenía la guantera abierta de donde robaron los papeles del vehículo, por suerte no tenía más pertenencias. El matafuegos y la rueda auxiliar no la robaron, fue un momento en el que pasaron, rompieron la ventanilla y agarraron lo que pudieron de la guantera”.

Denuncia al 911

De inmediato, el intendente se comunicó con la policía: “Inmediatamente llamé al 911, llegó la brigada motorizada, pude explicarlos lo que pasó, hice la denuncia como cualquier vecino en la Comisaría 4ta, donde amplié la denuncia y ya quedó en vías de investigación.”

Poletti explicó que el vehículo no solía quedar estacionado en la calle, pero que ese día se dio una situación particular: “Cuestiones de organización familiar, mi hija había practicado deporte y llegó más tarde de lo previsto dejando el auto afuera y surgió esta contingencia. Fue un robo al azar, vieron por allí el auto y me tocó a mí.”

Poletti descartó amenazas

Además, el intendente se refirió al movimiento habitual de la zona: “Enfrente está el club Rivadavia Juniors, que tiene mucha actividad y cuando hay partidos de basket hay mucho movimiento, a veces no se consigue estacionamiento en la dársena.”

Por último, llevó tranquilidad a la ciudadanía y aclaró que no se sintió intimidado: “No tengo ningún tipo de amenaza, vivo tranquilo en mi ciudad y en esta casa desde hace muchísimos años, sigo haciendo mi vida normal, sigo yendo a los mismos negocios de la cuadra. Esto lo tomo como un trago amargo, como le sucede a varios vecinos, me tocó a mí.”