Poletti sobre la ratificación de la quita de fondos al transporte del interior: "Queremos que subsidien la Sube"

El intendente habló tras los dichos del secretario de Transporte nacional, Franco Mogetta, sobre el no retorno del Fondo Compensador al transporte del interior

Luego de que el secretario de Transporte de la Nación anunció que no se reactivarán los subsidios del Fondo Compensador al Transporte Público para el interior del país, y que es responsabilidad de cada provincia atender el transporte que circula dentro de cada jurisdicción, el intendente de Santa Fe Juan Pablo Poletti se pronunció sobre esto.

Poletti afirmó al respecto: "El Presidente dijo que no iba a reintegrar el Fondo Compensador, lo que esperamos es que subsidie la Sube como dijo que iba a hacer, subsidiando a los usuarios y no a los empresarios. Los usuarios todavía no vieron ni una sola Sube que esté subsidiada más allá de los atributos sociales que ya venían otorgándose con el Gobierno anterior".

colectivo.jpg José Busiemi

"Además se sigue cobrando el impuesto al combustible, esto es lo que le reclamamos a Mogetta en las reuniones que tuvimos. Nos dijo que iba a haber un proceso de transición y de un día para el otro nos encontramos sin el subsidio al transporte del interior y sin el subsidio a la demanda. Esto rompió el sistema que venía funcionando hace 22 años, lo que llevó al aumento del boleto", continuó.

CABA y el transporte del interior

A propósito de la medida tomada en CABA, con la adjudicación del servicio de transporte para la jefatura de Gobierno de esa jurisdicción, Poletti resaltó: "Todas las medidas que se tomen en Buenos Aires sin que repercuta en no subsidiar la demanda a los santafesinos a nosotros no nos involucra porque si le sacan subsidios a CABA y no los distribuyen federalmente es lo mismo".

"Desde la red de intendentes seguimos priorizando el proyecto de ley que mandamos a Cámara de Diputados que se tratará nuevamente mañana en la comisión de transporte. Queremos que subsidien la Sube, que vuelva el Fondo Compensador o que el impuesto al combustible que pagan los santafesinos quede en la ciudad", concluyó el intendente.

poletti juan pablo.jpg El intendente de la ciudad, Juan Pablo Poletti.

No se eliminó el impuesto que nutre el fondo compensador

Mogetta fue interpelado sobre la continuidad de la recaudación del impuesto a los combustibles líquidos, el cual se utilizaba para sustentar los subsidios al transporte que aportaba Nación al interior.

Al respecto, el funcionario sostuvo: "Ese impuesto no nutre el fondo compensador, ese impuesto nutre el fideicomiso en el cual se encuentran distintos sistemas de la infraestructura del país, entre ellos el Sistema Vial Integrado (Sisvial), el Sistema Ferroviario Integrado (Sisfer) y el sistema transporte automotor (Sistau).

"El Sistau sirve, entre otras cosas, para pagar justamente los atributos sociales. Por lo cual, lo que se recauda de impuestos de combustible ni siquiera alcanza a cubrir la totalidad del dinero que la nación destina a pagar los atributos sociales de la Sube, que se pagan en Santa Fe y en todas las jurisdicciones donde funciona la tarjeta y la gente percibe el descuento", remarcó.

Asimismo, agregó: "Es el Gobierno nacional a través de los aportes del tesoro quien completa lo que hace falta para poder distribuir esos atributos sociales, con lo cual lo que se recauda por el impuesto combustible está más que distribuido en todo el interior del país donde la tarjeta Sube ya está implementada".