Poletti promete cercanía con el Concejo: "Vamos a pacificar, ordenar y levantar Santa Fe"

Poletti espera que no haya dificultades ni trabas de los concejales durante su gestión como intendente: "Ni el país, ni la provincia ni la ciudad se permite eso. Si de una vez por todas no entendemos que el mensaje es tratar de trabajar juntos, cada uno cuidando sus intereses políticos que no los voy a desconocer, independientemente creo que voy a tener diálogo con todas las fuerzas políticas. Mi idea es armar una mesa extra-Concejo de todas las fuerzas para poder dialogar de forma informal para ver hacía dónde vamos, en qué estoy errando, cuál es su visión. Tenemos que tener una visión más amplia, es lo que los santafesinos están esperando, que trabajemos juntos para mejorar la ciudad".

Destacó que tendrá una relación cercana con la nueva presidenta del Concejo Municipal: "Tuve una reunión con Chuchi y la idea es que podamos dialogar semanalmente, para ver cómo coordinamos el trabajo de ellos con el nuestro. Vamos a ser muy territoriales".

Juan Pablo Poletti fue crítico al brindar su mirada del estado actual de la ciudad: "Sin lugar a dudas que estamos en un escenario complicado, con muchísimas dificultades como el paro de transporte y la cuestión hídrica. Hoy la ciudad está con bastante descontrol, a la noche, en El Faro. Desde el día uno vamos a empezar a pacificar, ordenar y levantar Santa Fe y para eso vamos a necesitar de los concejales, del diálogo".

"Por supuesto que tenemos prioridades como la cuestión hídrica. Después veremos el contexto nacional a partir del lunes para ver cómo solucionamos el tema del transporte. Tenemos que trabajar en equipo".

