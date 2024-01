Por el paro general, la Asociación de Pescadores regala 400 kg de piezas a la vera de la Ruta 168

Y reiteró: “Todo aquel que pase por aquí va a poder llevarse una bandejita de pescado y el que quiera consumirlo acá puede consumirlo acá también”.

En detalle, el referente señaló las razones de su propuesta para este miércoles: “Es una jornada de paro nacional, una jornada diferente. Nuestra institución, en las 24 comunidades que representa, desde Pueblo Esther a Florencia, hoy tenemos una jornada diferente a todas las otras organizaciones. Siempre sumándonos al paro nacional, no al DNU, no a la ley ómnibus y también pidiendo la presencia del Estado provincial”.

El pescador mostró su descontento por la falta de contacto con el gobernador de la provincia: “Cuando asumió el gobernador Maximiliano Pullaro, dijo que iba a atender el sector, que iba a trabajar en conjunto, pero hasta ahora ya llevamos casi 45 días de gestión y no ha llamado a las instituciones de pescadores”.

Además, remarcó los problemas que atraviesa el sector en los últimos meses: “Tenemos en la provincia de Santa Fe compañeros pescadores que tienen que hacer entre 50 y 60 km para salir a ejercer su actividad con esta crecida. Después hubo una bajante, entonces tienen que ir al cauce principal del río Paraná y hoy están gastando no menos de 50-60 litros de combustible, una botella de aceite para hacer la mezcla de ese combustible y el costo es enorme. Hoy un litro de nafta en el norte santafesino está 1.200 pesos el litro, un litro de aceite está 19.000 pesos. O sea que un pescador tiene que tener no menos de 70.000 a 80.000 pesos de combustible únicamente para salir. Ni hablar de las herramientas de pesca que están dolarizadas, el desgaste físico del trabajador de río y el desgaste de sus herramientas que ya no las están recuperando” se lamentó.

