Por las enfermedades respiratorias, la ocupación de camas pediátricas está "entre 60% y 70%" en la provincia

En la provincia de Santa Fe subió la cantidad de consultas e internaciones por las enfermedades respiratorias, así lo afirmó la ministra de Salud provincial Sonia Martorano. Recordó que por la pandemia prácticamente no hubo gente internada y ahora se volvió a las cifras habituales como en 2019. Actualmente la ocupación de camas pediátricas está "entre 60% y 70%".

"La emergencia pediátrica la decretamos no por un tema epidemiológico, en ese sentido obviamente y como era habitual hasta el 2019 estábamos cursando casos de bronquiolitis, porque en 2020 y 2021 no tuvimos, prácticamente no había gente internada en terapia. En el 2023 volvimos a valores de hace cuatro años, como en el caso de la meningitis y en mayo arrancamos con la alta demanda respiratoria, como bronquiolitis, arenavirus y rinovirus. Esto aumentó mucho la demanda, las consultas y la internación, que se puso casi crítica en mayo", recordó.