Luis Eugenio Ojeda, de 48 años, apodado "Cachito", y su hijo Lucas, de 23, fueron asesinados este martes por la mañana. El padre gozaba de la libertad condicional en una causa federal por drogas.

Sobrevuela el fantasma narco y una venganza sobre el doble crimen de padre e hijo a balazos en B° Guadalupe

Este martes, alrededor de las 10, en una vivienda de calle Ayacucho al 200 del barrio Guadalupe de la ciudad de Santa Fe, mataron a balazos a Luis Eugenio Ojeda, de 48 años, apodado "Cachito", y a su hijo Lucas Ojeda, de 23, tal como lo anticipó en exclusiva UNO Santa Fe .

Ojeda padre gozaba de los beneficios de la libertad condicional desde julio de 2024, en una causa de la Justicia federal iniciada en 2021 por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

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Doble crimen

Los pesquisas de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), trabajaron en la escena del doble crimen junto con la fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Laura Urquiza, que una vez más se hizo presente en el lugar para evaluar la situación.

Los policías buscaron testigos entre los vecinos que viven en ese sector del barrio, en inmediaciones de la esquina que forman las calles Ayacucho y Defensa. También constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que podrían contener imágenes del o los asesinos antes y después del doble crimen.

Hipótesis investigativa

Entre las hipótesis de la investigación, una recibió particular atención: el faltante de una cantidad importante de dólares. Según esa línea, el o los asesinos habrían propuesto una operación que en realidad era una pantalla de sus verdaderas intenciones.

Como las partes se conocían entre sí, habrían decidido matar a balazos a padre e hijo dentro de la vivienda, porque de lo contrario los Ojeda podrían denunciarlos por el robo o vengarse en un futuro cercano. En ese caso se trataría de un doble homicidio «criminis causae», figura que el Código Penal aplica a quien mata para ocultar otro delito o procurar su impunidad; en este caso, para que las víctimas no pudieran identificar a su o sus autores.

José Busiemi

Los pesquisas informaron la novedad sobre la ocurrencia del doble crimen a la Jefatura de la Policía de Investigaciones de la Policía de Santa Fe (PSF), y esta hizo lo propio con la fiscal Urquiza, que presente en el lugar auditó que fueran identificadas todas las personas que pudieran brindar información como testigos, que fuera constatada la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que pudieran contener imágenes sobre el ataque criminal y que fueran secuestradas.

Ordenó además la realización de los peritajes criminalísticos y, a su finalización, el traslado de los dos cadáveres a la morgue judicial, para que los médicos forenses realicen la necropsia y establezcan científicamente la causa de muerte de ambas víctimas. Los peritajes criminalísticos fueron realizados por los agentes especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones PDI.