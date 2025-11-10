Uno Santa Fe | Santa Fe | riacho

Potenciar el Riacho Santa Fe: cómo es el programa que apunta a transformarlo en un corredor turístico y natural

El programa que fue aprobado por el concejo municipal a mediados de octubre fue publicado en el boletin municipal. Ejes del programa: historia, naturaleza y desarrollo sostenible.

10 de noviembre 2025 · 16:14hs
El Ejecutivo Municipal publicó en el Boletín Oficial la ordenanza que crea el programa “Riacho Santa Fe: Corredor Turístico, Natural, Histórico y Patrimonial”.

La iniciativa había sido aprobada por el Concejo Municipal el pasado 17 de octubre, y establece un plan de intervención integral sobre el Riacho Santa Fe y su entorno.

Según la norma, el objetivo primordial del programa es recuperar, revalorizar y proteger el ecosistema del Riacho Santa Fe y su confluencia con la Laguna Setúbal, articulando su riqueza natural con la identidad histórica y patrimonial de la ciudad.

También busca consolidarlo como un espacio de desarrollo turístico sostenible, con propuestas educativas, recreativas, deportivas y culturales.

Ejes del programa: historia, naturaleza y desarrollo sostenible

El texto de la ordenanza detalla una serie de objetivos que abarcan desde lo histórico y documental hasta lo ambiental y turístico. Entre ellos se destacan:

  • Revalorizar el Riacho Santa Fe como patrimonio histórico y cultural, recuperando y divulgando el camino fluvial utilizado por los fundadores de Santa Fe para trasladarse desde Santa Fe la Vieja hasta su actual ubicación.

  • Recuperación y preservación documental, mediante la identificación, ordenamiento, catalogación y digitalización de documentos, mapas y registros orales vinculados al riacho.

  • Promover el conocimiento y la apropiación ciudadana de este trayecto como pieza central de la historia santafesina, su biodiversidad y su identidad cultural.

  • Impulsar un modelo de turismo sostenible, con circuitos guiados temáticos (históricos, ecológicos, avistaje de aves), actividades recreativas (remo, canotaje, kayak, senderismo, ciclismo, pesca), señalética inteligente con códigos QR y contenidos interactivos.

  • Jerarquizar ambiental y paisajísticamente la zona, tanto en la Vuelta del Paraguayo como en el margen sobre la Ruta Nacional 168, con obras de infraestructura sostenible, señalización interpretativa y espacios de contemplación.

  • Conservar y restaurar la biodiversidad, implementando acciones concretas de protección de la flora y fauna nativa del Riacho Santa Fe y la Laguna Setúbal.

Circuitos, infraestructura y articulación

La ordenanza establece que el Departamento Ejecutivo Municipal deberá:

  • Definir y delimitar el circuito del corredor, integrando elementos naturales, históricos y recreativos, con miradores, paradas informativas y puntos de interés patrimonial.

  • Construir una bajada pública de embarcaciones sobre el margen de la Ruta Nacional 168, como infraestructura clave para el desarrollo del programa.

  • Diseñar e implementar señalética interpretativa bilingüe y accesible, con información histórica, cultural y ambiental.

  • Coordinar con instituciones educativas, universidades, organizaciones civiles, clubes y operadores turísticos, para promover actividades de conocimiento y conservación del corredor.

El Ejecutivo queda facultado para celebrar convenios con organismos provinciales y nacionales, universidades y organizaciones de la sociedad civil para la ejecución del programa. La norma define que las erogaciones necesarias serán financiadas con los recursos presupuestarios vigentes, según dispone la ordenanza.

Origen del proyecto

El proyecto tuvo su origen en el Concejo Mayor 2025, con el impulso, conocimiento y experiencia de Rubén “Tati” Loinaz y del Club La Vuelta del Paraguayo, institución emblemática del litoral santafesino.

Loinaz contó con el acompañamiento de la concejala Cecilia Battistutti, quien destacó la importancia de fortalecer iniciativas que promuevan la integración barrial, la historia y la generación de empleo. “Queremos que el Riacho Santa Fe sea un área protegida y revalorizada por los gobiernos municipal y provincial. La ciudad debe mirar hacia nuestra laguna, amigarse con ella y verla como la enorme oportunidad que es. El Estado tiene que promover la inversión privada para potenciar el empleo y el turismo de toda esta gran zona de bañados, islas y humedales”, expresó Battistutti.

Por su parte, Loinaz se mostró “muy orgulloso y satisfecho con lo que hemos logrado con la concejala Cecilia Battistutti a través del Concejo Mayor”. A su vez, consideró que “va a beneficiar a toda la ciudad por el potencial que tiene el riacho en todo su recorrido de 11 kilómetros, desde el Puente Palito hasta la desembocadura del río Colastiné, con un potencial deportivo y turístico fantástico”.

El impulsor del proyecto también ponderó la importancia de revalorizar la historia del recorrido del riacho, “por donde ingresaron los fundadores en el traslado de Santa Fe la Vieja desde Cayastá hasta nuestra ciudad en su ubicación actual”.

