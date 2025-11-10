La Assal emitió un alerta alimentaria para la avena instantánea Dicomeré Sin Gluten

Assal prohibió una avena en toda la provincia de Santa Fe, ya que no se presentaron los análisis para alimentos sin gluten ni la rotulación de registro

El Ministerio de Salud de Santa Fe , a través de su Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal) prohibió en todo el territorio de la provincia la tenencia, el transporte, la comercialización y exposición, de la avena instantánea marca Dicomeré Sin Gluten , elaborada por el Registro Nacional de Establecimiento RNE: 02-034707, EX: 2024-44614582.

La medida se debe a que el producto se encuentra falsamente rotulado con un Registro Nacional de Productos Alimenticios inexistente, resultando un producto falsificado. Además declara el atributo sin gluten y no presenta los análisis correspondientes, por lo cual es un alimento de riesgo para las personas con celiaquía.

En este marco, la Agencia detalló el producto a los fines de alertar a la población con la información precisa:

Denominación del producto: Avena instantánea

Marca: Dicomeré

RNE: 02-034707

EX: 2024-44614582

Domicilio: Cnel. Santiago 1464 - Lanús O. - Provincia de Bs As.

