Preocupa el bajo cumplimiento de la Revisión Técnica Obligatoria en Santa Fe: cayó hasta un 35% la asistencia a los talleres

Casi el 50% de los vehículos controlados en Santa Fe no tenía la Revisión Técnica Obligatoria al día. Desde los talleres señalan que la principal causa es la desinformación sobre su obligatoriedad.

Durante el primer mes del Operativo Verano que lleva adelante la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) , se realizaron más de 2.500 controles en rutas y ciudades de la provincia y se fiscalizaron más de 70.000 vehículos .

Uno de los datos más alarmantes es que casi el 50% de los vehículos controlados no tenía la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) al día , un requisito clave para la seguridad vial . Desde los centros de inspección advierten que esta situación se debe, en gran parte, a la desinformación que existe entre los conductores.

Fuerte caída en la cantidad de vehículos que realizan la RTO

En diálogo con Telefe Santa Fe, César Fornier, encargado administrativo de un centro de revisión técnica vehicular, confirmó una marcada baja en la asistencia a los talleres. “Comparado con enero del año pasado, tenemos entre un 30% y 35% menos de vehículos que vienen a hacer la revisión técnica”, señaló.

Según explicó, tradicionalmente los meses de vacaciones suelen ser de mayor demanda, ya que los conductores preparan sus vehículos para viajar. Sin embargo, este año ocurrió lo contrario.

Desinformación y falsas creencias sobre la obligatoriedad

Fornier indicó que muchos automovilistas creen erróneamente que la RTO no es obligatoria en Santa Fe, a raíz de cambios y debates a nivel nacional. “Circulan muchas informaciones falsas que dicen que la revisión ya no se pide más. En la provincia de Santa Fe la RTO sigue siendo obligatoria para todos los vehículos radicados en la provincia”, remarcó.

La provincia es dueña y reguladora del sistema de Revisión Técnica Vehicular, vigente desde 2009, y es la encargada de definir los plazos, costos y controles, a través de 28 talleres habilitados.

¿Cada cuánto tiempo debe hacerse la Revisión Técnica en Santa Fe?

Fornier aclaró cómo es el esquema vigente:

Primera RTO: a los 3 años de patentado el vehículo 0 km

a los de patentado el vehículo 0 km Segunda RTO: a los 5 años

a los Hasta los 7 años: cada dos años

cada Desde los 7 años en adelante: anual

“Santa Fe es una de las provincias que más tiempo permite antes de la primera revisión”, explicó.

Por qué es clave hacer la RTO para la seguridad vial

Más allá de las sanciones, Fornier destacó la importancia de la Revisión Técnica Obligatoria para reducir riesgos en la vía pública. “Primero es cuidarse uno mismo y después cuidar a los demás. Hoy seguimos teniendo entre un 25% y 30% de rechazo, lo que demuestra que hay autos que necesitan reparaciones”.

La inspección permite detectar fallas en:

Frenos

Iluminación

Tren delantero

Emisión de contaminantes

Condiciones generales de seguridad

“Los autos no son eternos. A los tres años ya empiezan a tener desgaste”, advirtió.

¿Cuánto cuesta la Revisión Técnica Obligatoria en Santa Fe?

El precio oficial fijado por la Agencia Provincial de Seguridad Vial es de: $60.000 para vehículos particulares (autos y camionetas). El valor es el mismo en toda la provincia, sin importar si se realiza en Santa Fe, Santo Tomé, Esperanza u otra localidad. “En los 28 talleres habilitados el costo es igual, porque lo regula la provincia”, aclaró Fornier.

Finalmente, el referente destacó que la RTO no debe verse solo como una obligación, sino como un servicio que mejora la seguridad de todos. “Cada revisión aporta un granito de arena para reducir accidentes y cuidar la vida propia y la de terceros”, concluyó.

