Preocupación en Alto Verde por el posible retiro de Prefectura: "Estamos juntando firmas para que esto no ocurra"

Natalia, vecina del barrio, expresó en diálogo con Sol 91.5 y dijo: "Estamos juntando firmas para que esto no ocurra. Si bien no está confirmado, lo que vemos es que los efectivos están desapareciendo de a poco. Por ejemplo, en el paraje La Boca ya no llegan más, porque solo quedaron dos agentes por módulo. Esto generó varios episodios de inseguridad, como robos en la iglesia, en la escuela y en otros lugares."