Presentaron en Santa Fe el primer mapa de atropellamientos de fauna: los cinco tramos críticos prioritarios

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia presentó su primer mapa de atropellamientos de fauna. Con el objetivo de proteger la biodiversidad, mejorar la seguridad vial y cuidar la vida en el territorio, se delinean acciones para 11 tramos críticos y 5 prioritarios con especies en riesgo, como el aguará guazú.

Santa Fe presentó su primer mapa provincial de focos críticos de atropellamientos de fauna silvestre , una herramienta innovadora que la ubica entre las primeras provincias del país en encarar una estrategia integral para enfrentar esta problemática.

El trabajo articula evidencias científicas, registros de ciencia ciudadana y planificación estatal, con el objetivo de proteger la biodiversidad, mejorar la seguridad vial y cuidar la vida en el territorio.

LEER MÁS: Cómo es el camino del tráfico de aves que baja del norte argentino y pasa por Santa Fe

“Cuidar la biodiversidad en tiempos de crisis climática no es un gesto simbólico, es una acción urgente”, enfatizó el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez, para luego indicar que “proteger la vida y los ecosistemas es prioritario. Trabajar colectivamente nos permite integrar la perspectiva ambiental en las políticas públicas que impactan en todo el territorio”.

image Ambiente: Provincia presentó su primer mapa de atropellamientos de fauna y define acciones para 5 tramos críticos prioritarios.

Puntos críticos de atropellamiento

El mapa, elaborado a partir del cruce de información del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, universidades públicas como UNL y UNR, y el Conicet y plataformas ciudadanas como la Red Argentina de Monitoreo de Fauna Atropellada, permitió identificar once tramos críticos en las rutas santafesinas. Entre ellos, cinco fueron priorizados por su nivel de riesgo: la Ruta Provincial 36s, entre Matilde y la Ruta Nacional 11, donde se registraron atropellamientos de serpientes, aguará guazú y zorro pampeano; la Ruta Provincial 32, entre Villa Ocampo y Puerto Ocampo, con alto impacto sobre serpientes; la Ruta Provincial 87s, entre Margarita y la Laguna del Palmar, donde las especies más afectadas son zorros, zorrinos y peludos; la Autopista Santa Fe-Rosario, con registros de aguará guazú, puma, gato montés y hurón; y la Ruta Provincial 1 entre San José del Rincón y San Javier, con atropellamientos de zorro de monte, gato montés y aguará pope.

En estos tramos ya se planifican medidas concretas que incluyen señalización vial específica, pasafaunas, cercas estratégicas y campañas de sensibilización. El abordaje integra educación ambiental, infraestructura y planificación territorial, para preservar la conectividad de los corredores biológicos, fundamentales para el equilibrio de los ecosistemas y el desplazamiento de especies.

Procesos

Para llegar a este resultado, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe impulsó dos encuentros de trabajo. El primero, realizado a fines de 2024, reunió a especialistas del Conicet, Universidad Nacional del Litoral, Universidad Nacional de Rosario, Aves Argentinas y al equipo técnico del Ministerio, con el objetivo de dimensionar la magnitud del problema, socializar la información existente y trazar una agenda común. El segundo encuentro, en 2025, incorporó a los señalados como actores estratégicos, como la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) y a Vialidad Provincial y Nacional, lo que permitió consolidar el trabajo con la presentación de este primer mapa de focos críticos de atropellamientos de fauna silvestre, elaborado a partir del cruce de múltiples fuentes académicas, institucionales y de ciencia ciudadana.

La estrategia ya tiene resultados concretos: por primera vez en la provincia se incorporaron criterios de protección de fauna en obras viales, como en los nuevos puentes sobre los arroyos Quencho y Caree, en el departamento General Obligado. Se trata de un enfoque innovador que combina conocimiento científico, planificación territorial y coordinación institucional.

Cuidado al volante

En este sentido, la Agencia Provincial de Seguridad Vial recordó a los automovilistas la importancia de conducir con precaución en los tramos críticos, respetar la señalización y estar atentos a la presencia de animales silvestres.

Desde el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático se convoca a la ciudadanía a colaborar reportando casos de atropellamiento vial a la Red Argentina de Monitoreo de Fauna Atropellada (https://fauna-atropellada.org.ar/ ), contribuyendo con información clave para mejorar las acciones de protección.

Con esta política pública, Santa Fe se posiciona como una de las provincias pioneras en el país en la mitigación de atropellamientos de fauna silvestre, demostrando que la protección ambiental, el cuidado de la vida y la seguridad vial forman parte de una misma estrategia para pensar una provincia equilibrada y sostenible.