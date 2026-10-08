Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Presentaron un proyecto en el Concejo de Santa Fe para frenar loteos en zonas de humedales y reservorios

La iniciativa ciudadana exige la adhesión municipal a la Ley Provincial N.º 13.932 y su decreto reglamentario para frenar el desarrollo comercial en zonas ribereñas. Contempla la suspensión de permisos de edificación, loteos y rellenados en reservorios e islas fuera de los anillos de defensa.

8 de octubre 2026 · 20:11hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Frente al avance inmobiliario sobre los valles de inundación

Frente al avance inmobiliario sobre los valles de inundación, organizaciones presentaron un proyecto de ley de humedales en el Concejo de Santa Fe

En un contexto donde cerca del 70% de la superficie del ejido municipal de Santa Fe está conformada por ríos, lagunas, bañados y valles de escurrimiento, organizaciones socioambientales de la capital provincial presentaron este jueves por la mañana un proyecto de ordenanza en el Concejo Municipal.

El objetivo central de la propuesta es lograr la adhesión formal del municipio a la Ley Provincial N.º 13.932 de Protección de Humedales y su Decreto Reglamentario N.º 1168/2025, garantizando la conservación y defensa estricta de estos ecosistemas estratégicos.

LEER MÁS: Planificación de cara al río: los ocho "Entornos Ribereños" que delimita el municipio para regular el uso del suelo y la construcción

La medida surge como respuesta directa a los recientes cambios normativos impulsados por la gestión del intendente Juan Pablo Poletti en materia de uso del suelo, en particular la aprobación de la Ordenanza N.º 13.106 en diciembre de 2025. Según denunciaron los colectivos ambientales, dicha norma habilitó categorías de "urbanizaciones futuras" sobre sectores que actúan como reservorios naturales frente a las crecidas de los ríos Paraná y Salado, omitiendo los presupuestos mínimos de evaluación ambiental exigidos por la legislación santafesina.

"Estos espacios naturales se encuentran amenazados por las presiones del sector inmobiliario que busca habilitar la explotación comercial de este sector estratégico y sensible del territorio. Es imprescindible ajustar las decisiones municipales a la Ley 13.932 en el actual contexto de emergencia hídrica", indicaron en un comunicado conjunto las organizaciones socioambientales de Santa Fe.

Frenos al avance sobre las zonas de defensa y reservorios

El proyecto de ordenanza declara a los humedales de la capital como de interés público permanente y plantea una serie de restricciones preventivas destinadas a evitar daños irreversibles en la capacidad de drenaje urbano:

Suspensión preventiva de permisos: propone congelar la entrega de autorizaciones para nuevos loteos, edificación, obras de relleno, dragados o modificaciones topográficas para emprendimientos inmobiliarios, comerciales o industriales en zonas sensibles fuera de los anillos de defensa.

Distritos alcanzados: la prohibición preventiva rige para los distritos Rural Anegadizo (RUA), Zona de Seguridad Hídrica (ZSH), Reservorio Hídrico (DRH) y las áreas catalogadas como Urbanización Futura (UF).

Excepción para obras de infraestructura: quedan expresamente excluidos de la suspensión las obras públicas de mantenimiento del sistema de drenaje, limpieza de canales y fortalecimiento de defensas contra inundaciones.

Inventario Local de Humedales: exige la confección de un registro técnico e hidrológico de los humedales de la ciudad como paso obligatorio previo a cualquier modificación futura del Reglamento de Ordenamiento Urbano (ROU).

Reclamo de participación en la Comisión de Entornos Ribereños

Desde las agrupaciones ambientalistas señalaron que la iniciativa ingresó al cuerpo deliberativo tras reiterados pedidos de audiencia y participación en la Comisión Especial de Entornos Urbanos Ribereños —creada por la Intendencia para revisar el uso de la costa—, los cuales no obtuvieron respuesta formal por parte del Ejecutivo municipal.

Las organizaciones enfatizaron que la protección de la franja ribereña no solo preserva la biodiversidad local, sino que constituye la principal herramienta de amortiguación hídrica que posee la ciudad de Santa Fe ante ciclos de lluvias extraordinarias y crecidas fluviales en la región.

Santa Fe humedales proyecto Concejo reservorios
Noticias relacionadas
Plaza Italia. El proyecto ganador Sombra y Agua será modificado tras aportes de vecinos e instituciones.

Plaza Italia: modificarán el proyecto ganador tras los aportes de vecinos de barrio Sur y la comunidad italiana

santa fe se prepara para recibir la liga evolucion de futsal de conmebol

Santa Fe se prepara para recibir la Liga Evolución de Futsal de Conmebol

El Gobierno provincial coordina con la Armada acciones preventivas ante posibles efectos de El Niño

El Gobierno provincial coordina con la Armada acciones preventivas ante posibles efectos de El Niño

Operativo policial. Retiraron 70 motocicletas secuestradas de la Comisaría 9ª en Santa Fe.

Retiraron 70 motos de la Comisaría 9ª y ya son 2.000 los vehículos trasladados en Santa Fe

Lo último

Ataque a balazos en barrio San Lorenzo: un muerto y un herido grave tras una emboscada ejecutada por sicarios en motos

Ataque a balazos en barrio San Lorenzo: un muerto y un herido grave tras una emboscada ejecutada por sicarios en motos

Tras el impacto de los Juegos Suramericanos, bares y restaurantes piden mantener los horarios extendidos en la noche de Santa Fe

Tras el impacto de los Juegos Suramericanos, bares y restaurantes piden mantener los horarios extendidos en la noche de Santa Fe

Con el Harlem como protagonista, Santa Fe despliega una agenda de grandes eventos en toda la provincia

Con el Harlem como protagonista, Santa Fe despliega una agenda de grandes eventos en toda la provincia

Último Momento
Ataque a balazos en barrio San Lorenzo: un muerto y un herido grave tras una emboscada ejecutada por sicarios en motos

Ataque a balazos en barrio San Lorenzo: un muerto y un herido grave tras una emboscada ejecutada por sicarios en motos

Tras el impacto de los Juegos Suramericanos, bares y restaurantes piden mantener los horarios extendidos en la noche de Santa Fe

Tras el impacto de los Juegos Suramericanos, bares y restaurantes piden mantener los horarios extendidos en la noche de Santa Fe

Con el Harlem como protagonista, Santa Fe despliega una agenda de grandes eventos en toda la provincia

Con el Harlem como protagonista, Santa Fe despliega una agenda de grandes eventos en toda la provincia

Presentaron un proyecto en el Concejo de Santa Fe para frenar loteos en zonas de humedales y reservorios

Presentaron un proyecto en el Concejo de Santa Fe para frenar loteos en zonas de humedales y reservorios

Con camiseta nueva, Unión dio los citados para recibir a Defensa con una baja de peso

Con camiseta nueva, Unión dio los citados para recibir a Defensa con una baja de peso

Ovación
Colón busca el ascenso y los hinchas deberán pagar para ver el tramo decisivo

Colón busca el ascenso y los hinchas deberán pagar para ver el tramo decisivo

Colón ya conoce cuándo visitará a Ciudad Bolívar por la fecha 35

Colón ya conoce cuándo visitará a Ciudad Bolívar por la fecha 35

Colón va por el Top 4: las cuentas, los rivales y el camino que le queda hasta el final

Colón va por el Top 4: las cuentas, los rivales y el camino que le queda hasta el final

En Unión podría debutar el lateral derecho Tobías Rubio

En Unión podría debutar el lateral derecho Tobías Rubio

El momento de Giménez: busca recuperar confianza en Colón en el tramo final

El momento de Giménez: busca recuperar confianza en Colón en el tramo final

Policiales
Dramático momento en Bº Nueva Pompeya: tres policías le salvaron la vida a un bebé que no podía respirar

Dramático momento en Bº Nueva Pompeya: tres policías le salvaron la vida a un bebé que no podía respirar

Secuestraron 47 aves silvestres en un allanamiento en Arocena por la presunta comercialización ilegal de fauna protegida

Secuestraron 47 aves silvestres en un allanamiento en Arocena por la presunta comercialización ilegal de fauna protegida

Arroyo Leyes: Gendarmería aprehendió a un mendocino con un arma de guerra y 28 balas

Arroyo Leyes: Gendarmería aprehendió a un mendocino con un arma de guerra y 28 balas

Escenario
Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Pimpinela vuelve a Santa Fe con Noticias del Amor

Pimpinela vuelve a Santa Fe con "Noticias del Amor"

The King: Michael Jackson Live Experience llega a Santa Fe con un show deslumbrante

"The King: Michael Jackson Live Experience" llega a Santa Fe con un show deslumbrante

Fluya: la primera Feria del Libro Usado y Antiguo de Santa Fe

"Fluya": la primera Feria del Libro Usado y Antiguo de Santa Fe

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe