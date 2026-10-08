Presentaron un proyecto en el Concejo de Santa Fe para frenar loteos en zonas de humedales y reservorios

La iniciativa ciudadana exige la adhesión municipal a la Ley Provincial N.º 13.932 y su decreto reglamentario para frenar el desarrollo comercial en zonas ribereñas. Contempla la suspensión de permisos de edificación, loteos y rellenados en reservorios e islas fuera de los anillos de defensa.

Frente al avance inmobiliario sobre los valles de inundación, organizaciones presentaron un proyecto de ley de humedales en el Concejo de Santa Fe

En un contexto donde cerca del 70% de la superficie del ejido municipal de Santa Fe está conformada por ríos, lagunas, bañados y valles de escurrimiento, organizaciones socioambientales de la capital provincial presentaron este jueves por la mañana un proyecto de ordenanza en el Concejo Municipal.

El objetivo central de la propuesta es lograr la adhesión formal del municipio a la Ley Provincial N.º 13.932 de Protección de Humedales y su Decreto Reglamentario N.º 1168/2025, garantizando la conservación y defensa estricta de estos ecosistemas estratégicos.

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La medida surge como respuesta directa a los recientes cambios normativos impulsados por la gestión del intendente Juan Pablo Poletti en materia de uso del suelo, en particular la aprobación de la Ordenanza N.º 13.106 en diciembre de 2025. Según denunciaron los colectivos ambientales, dicha norma habilitó categorías de "urbanizaciones futuras" sobre sectores que actúan como reservorios naturales frente a las crecidas de los ríos Paraná y Salado, omitiendo los presupuestos mínimos de evaluación ambiental exigidos por la legislación santafesina.

"Estos espacios naturales se encuentran amenazados por las presiones del sector inmobiliario que busca habilitar la explotación comercial de este sector estratégico y sensible del territorio. Es imprescindible ajustar las decisiones municipales a la Ley 13.932 en el actual contexto de emergencia hídrica", indicaron en un comunicado conjunto las organizaciones socioambientales de Santa Fe.

Frenos al avance sobre las zonas de defensa y reservorios

El proyecto de ordenanza declara a los humedales de la capital como de interés público permanente y plantea una serie de restricciones preventivas destinadas a evitar daños irreversibles en la capacidad de drenaje urbano:

Suspensión preventiva de permisos: propone congelar la entrega de autorizaciones para nuevos loteos, edificación, obras de relleno, dragados o modificaciones topográficas para emprendimientos inmobiliarios, comerciales o industriales en zonas sensibles fuera de los anillos de defensa.

Distritos alcanzados: la prohibición preventiva rige para los distritos Rural Anegadizo (RUA), Zona de Seguridad Hídrica (ZSH), Reservorio Hídrico (DRH) y las áreas catalogadas como Urbanización Futura (UF).

Excepción para obras de infraestructura: quedan expresamente excluidos de la suspensión las obras públicas de mantenimiento del sistema de drenaje, limpieza de canales y fortalecimiento de defensas contra inundaciones.

Inventario Local de Humedales: exige la confección de un registro técnico e hidrológico de los humedales de la ciudad como paso obligatorio previo a cualquier modificación futura del Reglamento de Ordenamiento Urbano (ROU).

Reclamo de participación en la Comisión de Entornos Ribereños

Desde las agrupaciones ambientalistas señalaron que la iniciativa ingresó al cuerpo deliberativo tras reiterados pedidos de audiencia y participación en la Comisión Especial de Entornos Urbanos Ribereños —creada por la Intendencia para revisar el uso de la costa—, los cuales no obtuvieron respuesta formal por parte del Ejecutivo municipal.

Las organizaciones enfatizaron que la protección de la franja ribereña no solo preserva la biodiversidad local, sino que constituye la principal herramienta de amortiguación hídrica que posee la ciudad de Santa Fe ante ciclos de lluvias extraordinarias y crecidas fluviales en la región.