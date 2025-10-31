Uno Santa Fe | Santa Fe | presupuesto

Presupuesto 2026 en la ciudad de Santa Fe: los tres principales ejes para la gestión

El intendente Juan Pablo Poletti presentó el proyecto de presupuesto de $295.900 millones

31 de octubre 2025 · 10:48hs
Presupuesto 2026 en la ciudad de Santa Fe: los tres principales ejes para la gestión

Este viernes, en la sala de reuniones de la Municipalidad de Santa Fe, el intendente Juan Pablo Poletti recibió a los concejales de la ciudad para detallar el Presupuesto y la Ordenanza Tributaria 2026, que serán enviados en los próximos días al Concejo Municipal.

Acompañado por el secretario de Hacienda y Finanzas, José Serruya, el mandatario brindó precisiones sobre un presupuesto equilibrado de $295.900.000.000, elaborado con criterios de austeridad, eficiencia y crecimiento.

Queremos que al finalizar la gestión no haya más calles de tierra en la ciudad, y estamos trabajando para eso”, aseguró Poletti, quien destacó que las prioridades estarán centradas en mejorar las calles, mantener una ciudad iluminada y reforzar la limpieza urbana.

Tres ejes para la gestión 2026

Poletti remarcó que el plan de gobierno municipal seguirá enfocado en los tres ejes centrales de gestión:

-Mejores calles: se destinarán $9.300 millones para el acondicionamiento de calles, avenidas e ingresos a los barrios. Se continuará con tareas de ripio, estabilizado pétreo y reparación de calzadas de asfalto y hormigón.

-Ciudad iluminada: se invertirán $4.600 millones en mantenimiento y refuncionalización del alumbrado público, y en la compra de luminarias y materiales eléctricos.

-Ciudad más limpia: demandará $50.000 millones destinados a optimizar la recolección de residuos, el tratamiento y disposición final, el mantenimiento de espacios públicos y la erradicación de microbasurales.

Aumentamos el presupuesto para mejorar las calles, mantener el alumbrado y reforzar la limpieza. Esas son las tres prioridades que los vecinos nos marcan todos los días”, afirmó el intendente.

Coordinación con Provincia y obras estratégicas

Poletti destacó además el trabajo conjunto con el Gobierno provincial, en el marco del Acuerdo Capital, y mencionó obras en ejecución y proyectadas:

El año que viene vamos a estar concluyendo con las obras en las avenidas J. J. Paso, Aristóbulo del Valle y 7 Jefes, además de acompañar los avances del nuevo puente Santa Fe–Santo Tomé”, señaló.

Claves tributarias y proyecciones económicas

El secretario de Hacienda, José Serruya, explicó que el proyecto se elaboró con las pautas macroeconómicas nacionales, que prevén una inflación del 10,1 % y un crecimiento del PBI del 5 %.

Este presupuesto está hecho en línea con el nacional, siguiendo los parámetros de inflación y crecimiento que estableció el Gobierno”, indicó.

En materia tributaria, Serruya precisó que no habrá aumentos en los índices de la Tasa General de Inmuebles (TGI). “Para el año que viene no prevemos cambios en los índices, sólo la actualización habitual por inflación, tanto en el valor del terreno como en el de la edificación, con ajustes trimestrales”, aclaró.

El módulo tributario, que sirve de referencia para el cálculo de tasas y derechos municipales, se incrementará un 25 %, pasando a $875.

Más inversión en obras y equipamiento

Dentro del plan global de inversión, el municipio destinará $23.400 millones a obras públicas y mantenimiento urbano.

El presupuesto contempla mejoras en la infraestructura vial, limpieza y ampliación de la red de drenaje, puesta en valor de plazas y parques, y continuidad de los trabajos en barrios como Colastiné.

Asimismo, el Ejecutivo prevé una inversión de $1.500 millones para la compra de maquinaria y vehículos, con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa del municipio.

Queremos dejar una ciudad con calles transitables, alumbrado moderno y limpia. Este presupuesto refleja ese compromiso con los santafesinos”, concluyó Poletti.

presupuesto Santa Fe gestión
Noticias relacionadas
Andrés Raúl Acosta, alias “Plin”, y Héctor Argentino Gallardo, dos delincuentes buscados en Santa Fe, por los que ofrecen 25 millones de recompensas

La provincia de Santa Fe incorporó dos nombres a la lista de los diez delincuentes más buscados

santa fe se prepara para el cyber monday: que esperar de la edicion 2025

Santa Fe se prepara para el Cyber Monday: qué esperar de la edición 2025

Tepp rechazó las acusaciones de los referentes de Provincias Unidas.

Tepp habló de la denuncia por desvío de fondos de la asociación civil 29 de Abril para su campaña: "Es falsa y solo busca ensuciarme"

Santa Fe. Diputados aprobaron proyecto de Sonia Martorano sobre control del vapeo en la provincia.

Santa Fe dio media sanción a la ley que regula el vapeo y los cigarrillos electrónicos

Lo último

Otro dolor de cabeza: Colón, con dos inhibiciones activas en la FIFA

Otro dolor de cabeza: Colón, con dos inhibiciones activas en la FIFA

Mujeres santafesinas víctimas de imágenes sexuales falsas: Estamos destrozadas, los legisladores deben trabajar en esto

Mujeres santafesinas víctimas de imágenes sexuales falsas: "Estamos destrozadas, los legisladores deben trabajar en esto"

Se definen los finalistas y la permanencia en el torneo Oficial

Se definen los finalistas y la permanencia en el torneo Oficial

Último Momento
Otro dolor de cabeza: Colón, con dos inhibiciones activas en la FIFA

Otro dolor de cabeza: Colón, con dos inhibiciones activas en la FIFA

Mujeres santafesinas víctimas de imágenes sexuales falsas: Estamos destrozadas, los legisladores deben trabajar en esto

Mujeres santafesinas víctimas de imágenes sexuales falsas: "Estamos destrozadas, los legisladores deben trabajar en esto"

Se definen los finalistas y la permanencia en el torneo Oficial

Se definen los finalistas y la permanencia en el torneo Oficial

El plantel de Colón inicia las vacaciones en medio de un gran malestar por el atraso salarial

El plantel de Colón inicia las vacaciones en medio de un gran malestar por el atraso salarial

Sinner y una oportunidad de oro para terminar el año como número 1 del mundo

Sinner y una oportunidad de oro para terminar el año como número 1 del mundo

Ovación
Ignacio Lago: Colón necesita un proyecto sólido, no sólo pensar en ascender

Ignacio Lago: "Colón necesita un proyecto sólido, no sólo pensar en ascender"

Unión recibe al bicampeón Boca en el Malvicino y busca prolongar su racha positiva

Unión recibe al bicampeón Boca en el Malvicino y busca prolongar su racha positiva

Cuándo se juega la final de la Copa Libertadores 2025

Cuándo se juega la final de la Copa Libertadores 2025

Cuándo se juega la final de la Copa Sudamericana 2025

Cuándo se juega la final de la Copa Sudamericana 2025

Estudiantes (RC) y Gimnasia y Tiro, por un lugar en las semis del Reducido

Estudiantes (RC) y Gimnasia y Tiro, por un lugar en las semis del Reducido

Policiales
Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Escenario
Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros