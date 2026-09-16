Laura Tarabella explicó que el proyecto elaborado por las universidades contempla las necesidades del sistema y cuestionó la diferencia con los fondos previstos por el Ejecutivo

Presupuesto 2027: la UNL reclama más fondos y advierte que el Gobierno prevé un 35% menos de lo que pide el sistema universitario

La rectora de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Laura Tarabella , reclamó el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y cuestionó la distancia entre los recursos que las universidades nacionales consideran necesarios y los contemplados en el proyecto de Presupuesto 2027 .

El planteo se produjo un día después de que la UNL participara de una jornada de clases públicas en la peatonal de Santa Fe , realizada en el marco de las acciones nacionales para reclamar el cumplimiento de la normativa de financiamiento universitario. La actividad se desarrolló en inmediaciones de San Martín y Juan de Garay y contó con la participación de distintos sectores de la comunidad universitaria.

Tarabella explicó que el objetivo del viaje a la Ciudad de Buenos Aires es presentar ante diputados y senadores el proyecto de presupuesto elaborado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y explicar cuáles son las necesidades de las universidades públicas para sostener sus actividades.

"Estamos yendo a Buenos Aires a reunirnos con los legisladores nacionales, al Congreso de la Nación, para conversar con ellos y comentarles cómo construimos y pensamos el presupuesto que necesitan nuestras universidades nacionales", señaló la rectora durante la entrevista con Mañana UNO, el programa que conduce Fabián Acosta por UNO 106.3, mientras viajaba a Buenos Aires para reunirse con legisladores nacionales..

La ley de financiamiento universitario y el reclamo de las universidades

La Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente fue sancionada en agosto de 2025 y tiene como objetivo establecer mecanismos para sostener el financiamiento de la educación universitaria pública.

En junio de 2026, además, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme una resolución vinculada con la aplicación de la ley, que contempla, entre otros puntos, cuestiones relacionadas con la recomposición salarial del personal docente y no docente y el financiamiento de becas estudiantiles.

"La ley de financiamiento universitario está aprobada, pero no está implementada. Por eso seguimos reclamando con mucha firmeza y convicción la implementación de la ley y la aplicación de la medida cautelar que tiene sentencia de parte de la Justicia", sostuvo Tarabella.

Según explicó la rectora, las universidades reclaman que se complete la actualización de salarios docentes y no docentes contemplada en los acuerdos alcanzados durante 2026, además de los recursos destinados a las becas para estudiantes.

El presupuesto universitario 2027

Uno de los principales ejes de la entrevista fue el debate por el Presupuesto 2027. El CIN aprobó a comienzos de septiembre su proyecto de presupuesto universitario, con una solicitud de $11 billones para el sistema de universidades públicas nacionales.

La propuesta fue elaborada de manera conjunta por las universidades que integran el CIN y posteriormente presentada ante las autoridades nacionales. Este miércoles 16 de septiembre está prevista además una presentación pública en el Congreso Nacional ante legisladores.

Tarabella señaló que existe una diferencia significativa entre los recursos solicitados por las universidades y los contemplados en el proyecto oficial. "El Ejecutivo presentó el presupuesto para todo el país y, en lo que hace al presupuesto de las universidades, está un 35% abajo aproximadamente del que solicitamos nosotros", afirmó la rectora.

De acuerdo con Tarabella, la propuesta universitaria no contempla solamente los recursos para pagar salarios. También incluye gastos de funcionamiento, infraestructura, ciencia y técnica, extensión, becas estudiantiles y equipamiento, entre otras funciones.

"Tenemos una distancia entre lo que consideramos que necesitamos para que las universidades funcionen adecuadamente y lo que acaba de presentar el Ejecutivo", planteó.

Salarios, becas y obras de infraestructura

La rectora de la UNL sostuvo que uno de los principales problemas que atraviesa el sistema universitario es el deterioro de los salarios docentes y no docentes y la falta de recursos suficientes para sostener las diferentes funciones de las casas de altos estudios.

También mencionó el impacto de la falta de financiamiento sobre las obras de infraestructura universitaria. En el caso concreto de la UNL, Tarabella puso como ejemplo un aulario contiguo a la Escuela Industrial Superior, cuya construcción, según explicó, quedó ejecutada aproximadamente en un 15% o 16% y posteriormente se interrumpió el financiamiento de la obra. "Con los fondos que tenemos no nos alcanza para poder construir todo lo que falta", explicó.

La rectora agregó que la restricción presupuestaria también dificulta la compra y actualización de equipamiento para determinadas carreras y disciplinas, especialmente aquellas que requieren tecnología de alto costo.

La universidad y su aporte frente al riesgo hídrico

Durante la entrevista también se abordó el papel de la Universidad Nacional del Litoral en la generación de conocimiento y la transferencia de ciencia hacia la sociedad.

En particular, se destacó el trabajo relacionado con el riesgo hídrico, una problemática de especial importancia para Santa Fe y la región, y el aporte que pueden realizar distintas áreas de la UNL frente a escenarios vinculados con fenómenos climáticos y emergencias. "La universidad pone a disposición toda esa capacidad creativa que tiene, toda esa capacidad de innovación y toda esa capacidad de construir ciencia", sostuvo Tarabella.

En ese sentido, remarcó que el conocimiento generado en la universidad puede ser utilizado por los distintos niveles de gobierno para la toma de decisiones, tanto frente a emergencias como en políticas de prevención.

"Ahí está la ciencia para la acción: la universidad y lo que genera desde sus campos del conocimiento puesto a disposición para la toma de decisiones de parte de los diferentes gobiernos", afirmó.

La rectora mencionó además aportes universitarios vinculados con la medicina, la prevención, el manejo del riesgo hídrico, la producción agropecuaria y la innovación tecnológica.

Unidad entre las universidades nacionales

Otro de los puntos abordados fue la relación entre las distintas universidades nacionales y la estrategia conjunta frente al debate presupuestario. Tarabella destacó el trabajo articulado dentro del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y sostuvo que las instituciones buscan presentarse como un sistema integrado.

"Por el momento estamos trabajando de manera articulada. Si llegamos hasta acá y podemos todavía seguir sosteniéndonos y que la ciudadanía nos siga acompañando es porque logramos justamente trabajar en unidad", expresó.

La rectora explicó que el proyecto de presupuesto universitario 2027 fue construido de manera conjunta y aprobado por el CIN. Según información oficial del organismo, el proyecto fue elaborado con participación de las áreas económico-financieras de las universidades nacionales.

Tarabella también señaló que las universidades están analizando cómo varían los recursos previstos para cada institución entre 2026 y 2027.

"Estamos analizando los incrementos del presupuesto 2026 al 2027, cuánto se ha dado para cada una de las universidades, es decir, si en promedio ha sido el mismo para todas o hay algunas que están por encima y otras que estamos por debajo", explicó.

El reclamo por la universidad pública

Sobre el final de la entrevista, la rectora agradeció el acompañamiento de los medios de comunicación y de la sociedad a las actividades de visibilización impulsadas por la comunidad universitaria.

"Quiero siempre agradecerle a los medios de comunicación que nos tienen en cuenta, pero también a toda la sociedad que nos siga acompañando, que siga creyendo en la Universidad Pública Argentina", expresó.