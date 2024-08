Primer semestre de superávit fiscal en Santa Fe: no habrá moratoria de impuestos

El Gobierno de Santa Fe no se sumará a la moratoria de impuestos nacionales, pero sí se adherirá al blanqueo de capitales impulsado con la Casa Rosada, aunque en paralelo introducirá reformas para evitar que se vean beneficiados fondos del lavado de dinero o por la comisión de delitos.

"Se redujo la deuda flotante y se logró resolver los efectos del déficit heredado de 2023, que fue de 130 mil millones, que era uno de los primeros objetivos propuestos", resaltó.

Gasto público

Según los números presentados, la Provincia tuvo en los primeros seis meses del año recursos totales por 3.207.526 millones de pesos y gastos totales por 3.007151 millones

Al explicar cómo la Casa Gris alcanzó el resultado positivo con ingresos que crecen por debajo de la inflación interanual, Olivares hizo énfasis en la “ahorros logrados por la eficiencia en administración” en las diversas áreas del gobierno.

Moratoria y blanqueo

“Santa Fe no se sumará a la moratoria nacional de impuestos porque la Provincia viene de tres años consecutivos de moratoria, que además es algo injusto para los contribuyentes y nociva para la administración tributaria”, anunció ante la consulta de la prensa.

“Santa Fe adherirá al blanqueo nacional, pero en paralelo presentará un proyecto de ley que incorpore mecanismos que permitan conocer y chequear que no se exima de responsabilidad a fondos vinculados con lavado y delitos”, agregó el ministro.

Olivares explicó que el blanqueo fue aprobado por el Congreso, con el voto de las provincias, y que las provincias se deben adherir por una cuestión de certidumbre para el contribuyente y coherencia tributaria, pero no ocultó sus diferencias con la medida, que supone para Santa Fe el perdón por el no pago de Ingresos Brutos. "Para nosotros no son héroes lo que vienen para blanquear", sentenció finalmente Olivares para separarse conceptualmente del gobierno nacional.